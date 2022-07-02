Крупнейший банк США: цены на нефть могут взлететь до заоблачных высот

В настоящее время страны G7 разрабатывают сложный механизм ограничения цен на российскую нефть. Но, учитывая сильную финансовую позицию Москвы, Россия может позволить себе сократить добычу сырой нефти на целых 5 миллионов баррелей, не нанося слишком большого ущерба своей экономике, пишут аналитики JPMorgan в сообщении для клиентов.

Однако для большей части остального мира потеря такого количества с рынка может иметь катастрофические последствия, пишет Bloomberg. По мнению аналитиков JPMorgan, сокращение поставок из России на 3 млн баррелей в сутки может привести к росту цены на нефть марки Brent до 190 долларов. Однако, если сократить 5 млн баррелей, есть риск, что цена сырой нефти вырастет до 380 долларов, прогнозируют аналитики.

«Наиболее очевидный и вероятный риск ограничения цен на российскую нефть заключается в том, что Россия может решить не соглашаться с этим и в ответ сократить экспорт», — пишут аналитики. Так что вполне вероятно, что российское правительство отреагирует на потолок цен сокращением производства, чтобы причинить боль Западу, добавляют эксперты.