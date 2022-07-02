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Крупнейший банк США: цены на нефть могут взлететь до заоблачных высот

Карл-Роберт Пухм
Крупнейший банк США: цены на нефть могут взлететь до заоблачных высот
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Kui Venemaa otsustab tootmist vähendada, võib see naftahinnad taevasse lennutada,
Kui Venemaa otsustab tootmist vähendada, võib see naftahinnad taevasse lennutada, Фото: Martin Meissner

Аналитики JPMorgan Chase, крупнейшего банка США, предупреждают, что цена на нефть может достичь уровня цен в $380 за баррель, если Россия сократит добычу сырой нефти из-за санкций.

В настоящее время страны G7 разрабатывают сложный механизм ограничения цен на российскую нефть. Но, учитывая сильную финансовую позицию Москвы, Россия может позволить себе сократить добычу сырой нефти на целых 5 миллионов баррелей, не нанося слишком большого ущерба своей экономике, пишут аналитики JPMorgan в сообщении для клиентов.

Однако для большей части остального мира потеря такого количества с рынка может иметь катастрофические последствия, пишет Bloomberg. По мнению аналитиков JPMorgan, сокращение поставок из России на 3 млн баррелей в сутки может привести к росту цены на нефть марки Brent до 190 долларов. Однако, если сократить 5 млн баррелей, есть риск, что цена сырой нефти вырастет до 380 долларов, прогнозируют аналитики.

«Наиболее очевидный и вероятный риск ограничения цен на российскую нефть заключается в том, что Россия может решить не соглашаться с этим и в ответ сократить экспорт», — пишут аналитики. Так что вполне вероятно, что российское правительство отреагирует на потолок цен сокращением производства, чтобы причинить боль Западу, добавляют эксперты.

В мае Россия производила 10,2 млн баррелей сырой нефти в сутки.

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