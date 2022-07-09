На прошлой неделе заключенный Таллиннской тюрьмы стал агрессивным и напал на одного из охранников.
В Таллиннской тюрьме заключенный напал на охранника
В Таллиннской тюрьме заключенный напал на охранника
28 июня один заключенный не подчинился приказу охранника и попытался напасть на него. Охранник был вынужден использовать газ в качестве защиты, но это не остановило заключенного, и он продолжил угрожать сотруднику охраны.
Охранник получил незначительные повреждения. По факту произошедшего тюрьма возбудила уголовное дело.
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