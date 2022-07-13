С 10 июля вступили в силу новые международные санкции, запрещающие ввоз и вывоз некоторых товаров. Как проходит проверка на таможенном пункте в Нарве, в чем путешественники чаще всего ошибаются и каких ограничений ждать в будущем, рассказал Rus.postimees начальник Восточного таможенного пункта Вирго Трейнбук.
Ситуация на границе ⟩ Таможенник о санкционном режиме: нарушений не много, но водка и лишние купюры евро все же попадаются
— С 10 июля вступили в силу международные санкции. Как это повлияло на уезжающих из Эстонии в Россию?
— На пассажиров, которые пересекают границу, это повлияло прежде всего так, что появились несколько групп товаров, которые запрещено перевозить через границу. Это например крепкий алкоголь, мебель, изделия из дерева и железа. Эта группа большая, но точнее об этом можно прочитать на нашей домашней странице в интернете.
— Люди в целом в курсе нововведений?
— В целом все знают, что нововведения есть, потому что вопросов много. Стараемся на все их вопросы ответить, но в общем можно на данный момент сказать, что нарушений по поводу запретных товаров немного.
— В каких случаях нарушения встречаются чаще всего?
— Это в основном алкоголь, потому что запрещен ввоз крепкого алкоголя, и люди из-за незнания или по неосторожности берут с собой из России крепкий алкоголь.
— Люди вообще с пониманием к этому относятся или ругают таможенников из-за новых ограничений?
— Люди очень разные. Кто-то относится спокойно, кто-то недоволен, но это наша работа и мы обязаны ее делать.
— Помимо запрета на ввоз товаров, теперь существует запрет и на вывоз товаров. Что нельзя вывозить?
— Запреты были и до 10 июля. Это касается прежде всего вывоза еврокупюр и предметов роскоши. С 10 июля добавились несколько групп товаров. Это, например, химикаты и растения. Подробный список можно найти на нашей странице в интернете. В основном ошибаются по поводу вывоза предметов роскоши и евровалют.
— На вашей интернет-странице нет информации, сколько евро можно вывозить. Как с этим обстоят дела?
— Да, к сожалению такой суммы не установлено, но там сказано, что можно провезти сумму, которая нужна пассажиру и членам его семьи, чтобы добраться до пункта назначения. Если есть какие-то подтверждающие факты, эту сумму можно взять. Если нет, я советую поменять евро на другую валюту.
— Что может ждать нарушителей санкций?
— Если это первый раз по неосторожности или по незнанию, человек со своим запрещенным товаром может вернуться. Если же мы говорим об обратном направлении, то есть человек не может вернуться, у него есть возможность выбросить товар в специальный ящик или отдать его в пользу государства.
— Какие ограничения могут ждать путешественников в будущем?
— Мы никогда не знаем, какие могут быть изменения, но пока идут разговоры о топливе и, возможно, что в будущем и другие товары могут попасть в санкционный список.