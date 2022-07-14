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ЕС не будет признавать паспорта, которые Россия раздает украинцам

rus.postimees.ee
ЕС не будет признавать паспорта, которые Россия раздает украинцам
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Паспорта Украины и РФ.
Паспорта Украины и РФ. Фото: IMAGO/Rico THUMSER

Европейский союз осуждает решение Владимира Путина упростить раздачу российских паспортов всем гражданам Украины и не будет признавать эти документы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Новое российское законодательство, которое сейчас упрощает процедуру получения гражданства России для всех украинцев, является еще одним грубым нарушением суверенитета Украины, связанным с незаконной войной России", – отметил Боррель.

Он подчеркнул, что Европейский союз не будет признавать такие паспорта, и напомнил о предыдущем заявлении Брюсселя в ответ на решение Путина упростить предоставление гражданства жителям оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, президент страны-агрессора Владимир Путин в понедельник подписал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства России для всех украинцев.

МИД Украины решительно осудил этот шаг и подчеркнул, что паспортизация украинских граждан является юридически ничтожной и не будет иметь правовых последствий для Украины.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Запад должен ответить на очередные действия Путина увеличением поставок оружия и ужесточением санкций против России.

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