ЕС не будет признавать паспорта, которые Россия раздает украинцам

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Новое российское законодательство, которое сейчас упрощает процедуру получения гражданства России для всех украинцев, является еще одним грубым нарушением суверенитета Украины, связанным с незаконной войной России", – отметил Боррель.

Он подчеркнул, что Европейский союз не будет признавать такие паспорта, и напомнил о предыдущем заявлении Брюсселя в ответ на решение Путина упростить предоставление гражданства жителям оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, президент страны-агрессора Владимир Путин в понедельник подписал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства России для всех украинцев.

МИД Украины решительно осудил этот шаг и подчеркнул, что паспортизация украинских граждан является юридически ничтожной и не будет иметь правовых последствий для Украины.