Реформисты назвали своих кандидатов в министры

«При формировании краткосрочного правительства мы исходили из принципа, что мы распределяем места поровну между партнерами. Поэтому мы были вынуждены уступить часть министерских постов партнерам. Все прежние министры тянули правительственную телегу в эти трудные времена и отлично справлялись со своими обязанностями. Спасибо всем за то, что вы сделали до сих пор!» – сказала лидер партии Кая Каллас.

Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, министр социальной защиты Сигне Рийсало и министр сельского хозяйства Урмас Круузе продолжат работу в составе правительственной делегации Партии реформ.

«Как министр я хотела привлечь к работе нынешнего вице-спикера Рийгикогу Ханно Певкура, у которого есть опыт со времен такого же тройственного союза. Ханно заменит Калле Лаанета. Большое спасибо Марис Лаури, Андресу Сутту, Калле Лаанету и Лийне Керсна, а также министрам, которые продолжат работу в новой коалиции», – сказала Каллас.

Лаанет отправится в Рийгикогу

«Это правда, что я больше не буду министром обороны», – подтвердил Лаанет в соцсетях и поблагодарил премьер-министра Каю Каллас за предоставленную ему возможность служить Эстонии в качестве министра обороны.

«Я передаю эстафету со спокойным сердцем, поскольку знаю, что Эстония защищена лучше, чем когда-либо прежде», — прокомментировала Лаанет. «Более миллиарда дополнительных денег на укрепление обороноспособности Эстонии, дополнительные решения НАТО по защите Эстонии, а также крупнейшая за последнее время реформа об объединении флотов различных отраслей — все это подтверждает», — сказал он, указывая на проделанную работу.