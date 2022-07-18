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Обзор ⟩ Смотрите, кто должен освободить место в Рийгикогу и кто из новых лиц будет получать хорошую зарплату

Хенри-Лаур Аллик
, журналист
Смотрите, кто должен освободить место в Рийгикогу и кто из новых лиц будет получать хорошую зарплату
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Тоомас Юргенштейн.
Тоомас Юргенштейн. Фото: Sille Annuk

С приходом к власти нового правительства произойдут изменения в составе Рийгикогу. В то время как большинство новых членов уже были в этом составе, совершенно новыми лицами пополнятся ряды соцдемов.

Министры Партии реформ Лийна Керсна, Марис Лаури, Андрес Сутт и Калле Лаанет, лишившиеся министерских постов в новом правительстве, вернутся к работе депутатами в парламенте. Однако для бывших министров освободить места в Рийгикогу должны замещающие члены Айвар Вийдик, Юлле Раясало и Тийу Аро.

Лаанет, которого на посту министра обороны сменил Ханно Певкур, просто получит место Певкура.

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