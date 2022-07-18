С приходом к власти нового правительства произойдут изменения в составе Рийгикогу. В то время как большинство новых членов уже были в этом составе, совершенно новыми лицами пополнятся ряды соцдемов.
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Обзор ⟩ Смотрите, кто должен освободить место в Рийгикогу и кто из новых лиц будет получать хорошую зарплату
Смотрите, кто должен освободить место в Рийгикогу и кто из новых лиц будет получать хорошую зарплату
Министры Партии реформ Лийна Керсна, Марис Лаури, Андрес Сутт и Калле Лаанет, лишившиеся министерских постов в новом правительстве, вернутся к работе депутатами в парламенте. Однако для бывших министров освободить места в Рийгикогу должны замещающие члены Айвар Вийдик, Юлле Раясало и Тийу Аро.
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