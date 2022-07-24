Китай отправил на свою орбитальную станцию лабораторный модуль «Вэньтянь»

В воскресенье, 24 июля, Китай отправил в космос второй из трех модулей для своей орбитальной станции «Тяньгун». По сообщениям китайских государственных СМИ, ракета-носитель «Чанчжэн-5Б» с лабораторным модулем «Вэньтянь» стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.

Несколько сотен человек наблюдали за запуском модуля с пляжей и фотографировали зрелищное событие. Как сообщили в CMSA, космический модуль «Вэньтянь» отделился от ракеты восемь минут спустя после старта и вышел на намеченную орбиту.

Новый модуль обладает длиной без малого 18 метров, его диаметр составляет 4,2 метра, а весит он 22 тонны. В нем оборудованы спальная зона на три места, отсек для проведения научных экспериментов, а также имеется встроенная кухня.

В октябре станцию дополнит модуль «Мэнтянь»

Новый модуль должен состыковаться с базовым модулем «Тяньхэ», который находится в космосе с апреля 2021 года. По мнению экспертов, это будет серьезным вызовом и потребует использования установленной на «Тяньхэ» роботизированной руки-манипулятора. Кроме того, «Вэньтянь» будет служить запасной базой на случай возникновения проблем в уже существующем модуле. Отправка и прибытие третьего модуля «Мэнтянь» запланировано на октябрь.