СМИ: Бельгия просит исключения из плана Еврокомиссии по сокращению спроса на газ

Представленный ЕК 20 июля проект плана предлагает сокращение спроса стран Евросоюза на газ на 15 процентов в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Этот план вызвал несогласие ряда европейских стран.

Около десятка государств-членов ЕС особенно выступают против обязательного характера такой меры, которую Еврокомиссия могла бы предписать в чрезвычайных обстоятельствах.

«Бельгия попросила исключения из обязательного характера этой меры. Если Бельгия будет обязана сократить свое потребление на 15 процентов, она будет должна экспортировать сэкономленные объемы. Однако страна достигла предела своих возможностей экспорта», - приводят издания слова дипломатического источника.

Бельгия является крупным экспортером СПГ через порт Зебрюгге. Газовый кризис довел до предела возможностей экспортные объемы страны.

Как уточнил источник L'Echo и De Tijd, у Испании, Италии, Португалии и Франции те же проблемы, что и у Бельгии, и они тоже требуют исключения.

Вместе с тем во вторник германское агентство DPA сообщило, что государства Евросоюза, в конечном итоге, смогли договориться на уровне Комитета постоянных представителей стран ЕС по плану сокращения потребления газа на случай чрезвычайной ситуации.

«Как стало известно DPA, государства-члены ЕС согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа в блоке в попытке смягчить последствия потенциальной полной остановки поставок российского газа», - говорится в сообщении агентства в Twitter.