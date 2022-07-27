В ближайшее время жизнь любителей брать кредиты сильно изменится

«При выдаче кредита кредитор сегодня может не знать, сколько человек уже взял на себя различных финансовых обязательств - это, к сожалению, приводит к получению кредитов, возврат которых превышает финансовые возможности человека,а новая платформа обмена данными станет шагом вперед к единому обмену информацией между кредиторами, чтобы предотвращать такие ситуации», - пояснила министр финансов Кейт Пентус-Росиманнус.

Хотя кредиторы в Эстонии сейчас могут получить информацию об уже имеющихся платежах до принятия решения о выдаче кредита, у них может не оказаться совокупной информации обо всех обязательствах заемщика, включая кредиты, займы, рассрочки и прочее. Кроме того, кредитные организации сейчас не обязаны обмениваться информацией по этому поводу, но в то же время кредиторы имеют юридическое обязательство выдавать кредиты ответственно, чему препятствует недостаток информации.