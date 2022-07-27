Российская биатлонистка: «Украинские друзья на нас ополчились»

«С иностранцами мы не то, чтобы дружим, но легкую переписку можем вести. Однако после нашего отстранения никто не писал, оборвались контакты. А наши украинские друзья на всех нас ополчились, и было много негатива, хотя мы говорили, что мы просто заложники обстоятельств», — рассказала Гореева в эксклюзивном интервью орреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.