Российская биатлонистка Анастасия Гореева рассказала об отношении иностранцев к спортсменам из России, пишет «Чемпионат».
Российская биатлонистка: «Украинские друзья на нас ополчились»
Российская биатлонистка: «Украинские друзья на нас ополчились»
«С иностранцами мы не то, чтобы дружим, но легкую переписку можем вести. Однако после нашего отстранения никто не писал, оборвались контакты. А наши украинские друзья на всех нас ополчились, и было много негатива, хотя мы говорили, что мы просто заложники обстоятельств», — рассказала Гореева в эксклюзивном интервью орреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.
Отметим, что Анастасия Гореева является неоднократной чемпионкой мира и Европы среди юниоров.
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