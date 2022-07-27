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Российская биатлонистка: «Украинские друзья на нас ополчились»

rus.postimees.ee
Российская биатлонистка: «Украинские друзья на нас ополчились»
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Паула Боте и Анастасия Гореева.
Паула Боте и Анастасия Гореева. Фото: Eibner-Pressefoto/EXPA/Huter via www.imago-images.de

Российская биатлонистка Анастасия Гореева рассказала об отношении иностранцев к спортсменам из России, пишет «Чемпионат».

«С иностранцами мы не то, чтобы дружим, но легкую переписку можем вести. Однако после нашего отстранения никто не писал, оборвались контакты. А наши украинские друзья на всех нас ополчились, и было много негатива, хотя мы говорили, что мы просто заложники обстоятельств», — рассказала Гореева в эксклюзивном интервью орреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.

Отметим, что Анастасия Гореева является неоднократной чемпионкой мира и Европы среди юниоров. 

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