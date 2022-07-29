Фото ⟩ В Валга утонул отправившийся купаться в реке мужчина

По словам дежурного пресс-секретаря Лыунаского спасательного центра Арви Уусталу, когда спасатели прибыли на место происшествия к полуострову Педели, человека уже вытащили из воды. «Кто-то из прохожих вытащил его и позвонил в службу экстренной помощи. Скорая помощь и полиция были на месте. Полиция также проводила реанимацию и искусственное дыхание», – сказал Уусталу.