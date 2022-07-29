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Фото ⟩ В Валга утонул отправившийся купаться в реке мужчина

Тийт Лойм
, репортер
В Валга утонул отправившийся купаться в реке мужчина
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В городе Валга в реке Педели утонул мужчина.
В городе Валга в реке Педели утонул мужчина. Фото: Tiit Loim / Lõuna-Eesti Postimees

В четверг вечером в городе Валга погиб купавшийся в реке Педель мужчина.

По словам дежурного пресс-секретаря Лыунаского спасательного центра Арви Уусталу, когда спасатели прибыли на место происшествия к полуострову Педели, человека уже вытащили из воды. «Кто-то из прохожих вытащил его и позвонил в службу экстренной помощи. Скорая помощь и полиция были на месте. Полиция также проводила реанимацию и искусственное дыхание», – сказал Уусталу.

Однако спасти жизнь мужчине не удалось. По словам Уусталу, погибший был молодым человеком, его личность устанавливается. «Поблизости не было никаких документов или знакомых», – добавил пресс-секретарь.

«По словам очевидцев, также было подозрение на опьянение, но это будет выяснено в ходе следствия», – добавил Уусталу.

Фото: Lugeja foto
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