КНР проводит учения со стрельбами в Тайваньском проливе

Стрельбы проводятся с 08.00 до 21.00 по местному времени (03.00-16.00 мск). Судам запрещено заходить в указанный район. Кроме того, продолжаются учения, начавшиеся 29 июля в четырех районах Южно-Китайского моря - в акваториях провинций Гуандун и Хайнань.

Пелоси отправилась в турне по Азии

Между тем спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отправилась в турне по Азии, в ходе которого она должна побывать в Японии, Южной Корее, Малайзии и Сингапуре. Пока неясно, посетит ли Пелоси Тайвань.

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе беседы с президентом США Джо Байденом 28 июля предостерег США от «игры с огнем» по теме Тайваня. «Те, кто играют с огнем, сами в нем сгорят», – предупредили по итогам беседы в МИД Китая.

Жесткая риторика Си

Жесткий язык Си, который обычно старается казаться выше политических споров, а публичные заявления делает преимущественно в вежливо-положительном ключе, заставляет предполагать, что в Вашингтоне не понимают серьезности предыдущих предупреждений по поводу Тайваня, отметило в этой связи агентство AP.

Такая риторика «является предупреждением для американцев, но она также должна быть сигналом и для китайского правительства», – сказал DW Стив Цанг, директор китайского института SOAS при Лондонском университете.