Рейтинги партий: «Отечество» теперь популярнее «Ээсти 200»

Согласно результатам последнего опроса, Партию реформ поддерживают 33,7 процента обладающих правом голоса граждан, Эстонскую консервативную народную партию (EKRE) – 19,6 процента, а Центристскую партию – 16,7 процента. Рейтинги тройки лидеров за неделю существенно не изменились: занимающая второе место EKRE по-прежнему уступает Партии реформ 14,1 процентных пункта, а располагающаяся на третьем месте Центристская партия отстоет от EKRE на 2,9 процентных пункта.

За ними следуют «Отечество» (9,4 процента), «Ээсти 200» (9,3 процента) и Социал-демократическая партия (СДП) с 8,6 процента.

Согласно результатам последнего опроса, «Отечество» сменило на четвертом месте рейтинга партию «Ээсти 200», поддержка которой долгое время падала с рубежа в 10,4 процентных пункта, где она находилась в маpте. Поддержка СДП за последние пять недель выросла на 2,3 процентных пункта.