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Рейтинги партий: «Отечество» теперь популярнее «Ээсти 200»

BNS
Рейтинги партий: «Отечество» теперь популярнее «Ээсти 200»
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Флаги партий, входящих в коалицию.
Флаги партий, входящих в коалицию. Фото: Tairo Lutter

Если возглавляющий таблицу рейтингов партийный треугольник остается неизменным и по по-прежнему лидирующую позицию занимает Партия реформ, то за последние недели «Отечество» обошло «Ээсти 200», показывают результаты еженедельного опроса, проводящегося Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.

Согласно результатам последнего опроса, Партию реформ поддерживают 33,7 процента обладающих правом голоса граждан, Эстонскую консервативную народную партию (EKRE) – 19,6 процента, а Центристскую партию – 16,7 процента. Рейтинги тройки лидеров за неделю существенно не изменились: занимающая второе место EKRE по-прежнему уступает Партии реформ 14,1 процентных пункта, а располагающаяся на третьем месте Центристская партия отстоет от EKRE на 2,9 процентных пункта.

За ними следуют «Отечество» (9,4 процента), «Ээсти 200» (9,3 процента) и Социал-демократическая партия (СДП) с 8,6 процента.

Согласно результатам последнего опроса, «Отечество» сменило на четвертом месте рейтинга партию «Ээсти 200», поддержка которой долгое время падала с рубежа в 10,4 процентных пункта, где она находилась в маpте. Поддержка СДП за последние пять недель выросла на 2,3 процентных пункта.

Коалиционные партии в Эстонии суммарно поддерживает сейчас 51,7 процента, а оппозиционные 36,3 процента опрошенных.

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