Тендер на закупку ПВО может быть объявлен хоть завтра

Готовы тендеры на закупку Эстонией и Латвией ПВО средней дальности
Центр оборонных инвестиций ждет, когда правительство выделит средства
Правительство также должно выбрать, насколько прикрыть Эстонию ПВО
Национальный центр оборонных инвестиций (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, RKIK) завершил все приготовления к приобретению ПВО средней дальности совместно с Латвией, и о закупке можно было бы объявить уже завтра, но первоначальный план Минобороны – уже сейчас представить конкретную рекомендацию правительству – будет отложен, и решение о финансировании также может быть принято только в ходе обсуждения бюджетной стратегии государства.
В марте предыдущее правительство решило выделить 600 миллионов евро на государственную оборону и внутреннюю безопасность, а также договорилось, что Эстония получит средства противовоздушной обороны средней дальности не позднее 2025 года; их ориентировочная стоимость составляет 350 миллионов евро.
На саммите НАТО, состоявшемся в конце июня в Мадриде, министры обороны Эстонии и Латвии Калле Лаанет и Артис Пабрикс договорились, что средства ПВО средней дальности будут приобретаться совместно и руководить закупками будет RKIK. Системы можно будет использовать сообща, а компоненты ПВО обменивать или одалживать. За четыре месяца RKIK завершил всю основную подготовку к закупке, и тендер может быть объявлен хоть завтра.
«Все материалы для тендера подготовлены, мы согласовали их с представителями Латвии, и теперь ждем решения правительства республики о финансировании», – подытожил менеджер категории связи и радиолокации RKIK Прийт Соосаар, который управляет закупками.
Решать нужно быстрее
Но правительство сменилось. Коалиционное соглашение нового правительственного союза щедро на различные субсидии. Но предложения, что на ПВО средней дальности деньги будут выделены, в соглашении конкретно не прописаны.
Есть только общие фразы о том, что «противовоздушная и баллистическая оборона, возможности ведения огня с закрытых позиций и усиление наземной обороны считаются критически важными направлениями развития».
Министр обороны Ханно Певкур подтвердил, что для новой коалиции решение о строительстве ПВО средней дальности к 2025 году остается в силе. «Мое предложение – решить это при первой же возможности, чтобы объявить тендер», – пояснил Певкур.
Однако министерство все еще не предоставило правительству сценарии закупки или конкретные предложения, поскольку смена правительства замедлила процесс.
Существует ли еще план закупки мощностей на 350 миллионов евро, которые могли бы, например, покрыть территорию размером с Харьюмаа и Рапламаа? Или вовсе будет потрачен целый миллиард, на который, по словам главы Сил обороны Мартина Херема, можно было бы закупить средства противовоздушной обороны средней дальности, способной сдерживать самолеты и вертолеты, а также прикрывать самые крупные населенные пункты и части сил обороны по всей Эстонии?
На 30 километров
«Я представлю правительству разные сценарии», – ответил Певкур. Согласно тендеру, ПВО средней дальности должна быть способна стрелять минимально на расстояние в 30 километров и прикрывать территорию, которая пока засекречена, отметил Соосаар. Следуя примеру Украины, закупленная вместе с южными соседями система должна быть также максимально легко перемещаемой.
На саммите НАТО в Мадриде министры обороны Эстонии и Латвии договорились о совместном приобретении средств ПВО средней дальности, что даст возможность использовать их сообща, а также обменивать или одалживать компоненты ПВО. Руководить закупками будет RKIK.