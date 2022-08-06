Тендер на закупку ПВО может быть объявлен хоть завтра

Прийт Соосаар. Фото: личный архив

В марте предыдущее правительство решило выделить 600 миллионов евро на государственную оборону и внутреннюю безопасность, а также договорилось, что Эстония получит средства противовоздушной обороны средней дальности не позднее 2025 года; их ориентировочная стоимость составляет 350 миллионов евро.

На саммите НАТО, состоявшемся в конце июня в Мадриде, министры обороны Эстонии и Латвии Калле Лаанет и Артис Пабрикс договорились, что средства ПВО средней дальности будут приобретаться совместно и руководить закупками будет RKIK. Системы можно будет использовать сообща, а компоненты ПВО обменивать или одалживать. За четыре месяца RKIK завершил всю основную подготовку к закупке, и тендер может быть объявлен хоть завтра.

«Все материалы для тендера подготовлены, мы согласовали их с представителями Латвии, и теперь ждем решения правительства республики о финансировании», – подытожил менеджер категории связи и радиолокации RKIK Прийт Соосаар, который управляет закупками.

Решать нужно быстрее

Но правительство сменилось. Коалиционное соглашение нового правительственного союза щедро на различные субсидии. Но предложения, что на ПВО средней дальности деньги будут выделены, в соглашении конкретно не прописаны.

Есть только общие фразы о том, что «противовоздушная и баллистическая оборона, возможности ведения огня с закрытых позиций и усиление наземной обороны считаются критически важными направлениями развития».