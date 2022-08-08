Удар по Европе: Норвегия планирует ограничить экспорт электроэнергии

Министр энергетики Норвегии Терье Осланд заявил в понедельник, что, если уровень воды упадет ниже среднего за сезон, на первое место будет поставлена заполненность водохранилищ, а не производству электроэнергии, сообщает Bloomberg.

Норвегия является одним из крупнейших экспортеров электроэнергии в Европе, отправляя около пятой части своей электроэнергии своим соседям, но по словам правительства, из-за низкого уровня воды на юге Норвегии, надо действовать сейчас, чтобы этой зимой избежать в стране перебоев в подаче электроэнергии.

По мере углубления энергетического кризиса в Европе любые ограничения станут еще одним ударом по странам континентальной Европы, включая Эстонию, которые зависят от дешевой норвежской гидроэнергии.

«На практике это включает в себя контрольные механизмы, ограничивающие экспортные возможности в случае низкой заполняемости водохранилищ», – сказал министр на инфочасе, который был организован для руководителей парламентских фракций. На этой неделе министерство работает над созданием оснований, чтобы механизм можно было использовать как можно скорее.

Норвегия получает почти всю электроэнергию из своих огромных гидроресурсов. Исторически сложилось так, что они могли экспортировать большие излишки и по-прежнему имеют одну из самых низких цен на электроэнергию в Европе. Но после засушливой весны уровень водохранилища в наиболее пострадавшем регионе составляет 49,3 процента по сравнению со средним значением 74,9 процента в период с 2000 по 2019 год.

Однако, по словам Осланда, в водохранилищах Норвегии сейчас больше воды, чем ранее прогнозировалось властями на начало осени. Вероятность того, что зимой придется ограничивать электроэнергию, невелика, добавил он, ссылаясь на прогнозы регулирующего учреждения NVE.