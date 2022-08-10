Навка раздора: из-за ее шоу Зеленский лишил стипендии чемпиона по фигурному катанию

Украинский фигурист в июле выступил на ледовом шоу «Аленький цветочек». В спектакле 53-летний спортсмен играет роль отца главной героини Настеньки. В указе отмечается, что Петренко «прекратил участие в учебно-тренировочном процессе, подготовке спортсменов для национальных сборных команд по олимпийским видам спорта и деятельности по развитию общественного физкультурно-спортивного движения- Учитывая это, Украинская федерация фигурного катания внесла в Министерство молодежи и спорта представление о лишении фигуриста государственной стипендии, — сказано в документе.

Виктор Петренко в составе Объединенной команды стал олимпийским чемпионом 1992 года в мужском одиночном катании. В 1992 году он становился чемпионом мира, в 1990, 1991, 1994 годах — чемпионом Европы. Фигуриста уже исключили из состава Украинской федерации фигурного катания, назвав «недопустимым» поведение спортсмена. В России к этому решению отнеслись негативно.