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Для завершения строительства Вильяндиской больницы придется проводить новый тендер

BNS
Для завершения строительства Вильяндиской больницы придется проводить новый тендер
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Строительство Вильяндиской больницы.
Строительство Вильяндиской больницы. Фото: Elmo Riig

Завершить строительство комплекса Вильяндиской больницы и центра здоровья Tervikum будет поручено другому подрядчику. Как пояснил директор по вопросам строительства недвижимости предприятия Riigi Kinnisvara (RKAS) Михкель Мягер, как заказчик, так и подрядчик пришли к выводу, что по ныне действующему договору вести строительство и закончить его не удастся.

Сдача объекта запланирована на конец 2024 года, на поиск нового подрядчика в ближайшие месяцы будет проведен новый тендер. Договор с прежним подрядчиком — фирмой Fund Ehitus, подписанный с Riigi Kinnisvara и с Viljandi Haigla, расторгнут.

Как пояснил Мягер, подрядчик признал, что имеющийся договор он больше выполнять не в состоянии — на строительную деятельность негативно повлияли война в Украине, удорожание строительных материалов и энергии, продолжающаяся пандемия.

«Мы проанализировали возможности все же продолжить работы, откорректировав договор, однако в ходе переговоров пришли к выводу, что все же действующий договор не позволит подрядчику в срок сдать комплекс Вильяндиской больницы и центра здоровья», - отметил Мягер.

Представитель Fund Ehitus Эйки Румп рассказал, что работы по сооружению каркаса будущего комплекса в основном выполнены и можно сразу приступать к следующему этапу. «К сожалению, договор не позволяет нам выполнить работы в срок, в том числе, и с финансовой точки зрения, поскольку условия, по сравнению с временем подписания договора, кардинально переменились», - сообщил Румп.

Viljandi Haigla, Riigi Kinnisvara и Fund Ehitus подписали договор о строительстве комплекса Tervikum в мае 2021 года. Сооружение объекта финансируется из средств ЕС, госбюджета Эстонии и средств фонда Viljandi Haigla.

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