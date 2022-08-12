Для завершения строительства Вильяндиской больницы придется проводить новый тендер

Сдача объекта запланирована на конец 2024 года, на поиск нового подрядчика в ближайшие месяцы будет проведен новый тендер. Договор с прежним подрядчиком — фирмой Fund Ehitus, подписанный с Riigi Kinnisvara и с Viljandi Haigla, расторгнут.

Как пояснил Мягер, подрядчик признал, что имеющийся договор он больше выполнять не в состоянии — на строительную деятельность негативно повлияли война в Украине, удорожание строительных материалов и энергии, продолжающаяся пандемия.

«Мы проанализировали возможности все же продолжить работы, откорректировав договор, однако в ходе переговоров пришли к выводу, что все же действующий договор не позволит подрядчику в срок сдать комплекс Вильяндиской больницы и центра здоровья», - отметил Мягер.

Представитель Fund Ehitus Эйки Румп рассказал, что работы по сооружению каркаса будущего комплекса в основном выполнены и можно сразу приступать к следующему этапу. «К сожалению, договор не позволяет нам выполнить работы в срок, в том числе, и с финансовой точки зрения, поскольку условия, по сравнению с временем подписания договора, кардинально переменились», - сообщил Румп.