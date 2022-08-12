Пт, 12.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать
Для подписчиков

Женщина продолжала наносить удары ножом детям, лежащим на полу

Ричард Сярк
Женщина продолжала наносить удары ножом детям, лежащим на полу
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Райли Сепп, нанесшая детям ножевые ранения, приговорена к десяти годам тюремного заключения.
Райли Сепп, нанесшая детям ножевые ранения, приговорена к десяти годам тюремного заключения. Фото: EVE NAABER

Райли Сепп, нанесшая детям ножевые ранения в Выхма в марте прошлого года, вчера была приговорена Вильяндиским уездным судом к десяти годам тюремного заключения.

Решение еще не вступило в законную силу. Прокуратура не намерена оспаривать решение, защитник и представитель потерпевших взял время на размышления. По решению суда началом отбывания наказания считается 1 марта прошлого года, когда Сепп была арестована. Кроме того, она должна выплатить 30 000 евро в качестве компенсации пострадавшим и покрыть судебные издержки.

По словам Сепп, она напала на детей, так как они дразнили ее. При этом она подтвердила, что сожалеет о содеянном.

Ключевые слова
Наверх