Женщина продолжала наносить удары ножом детям, лежащим на полу

Решение еще не вступило в законную силу. Прокуратура не намерена оспаривать решение, защитник и представитель потерпевших взял время на размышления. По решению суда началом отбывания наказания считается 1 марта прошлого года, когда Сепп была арестована. Кроме того, она должна выплатить 30 000 евро в качестве компенсации пострадавшим и покрыть судебные издержки.