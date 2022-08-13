Фото и видео ⟩ В Таллинне в многоквартирном доме вспыхнул пожар: трое пострадавших

Как сообщил дежурный пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра Rus.Postimees в 2.44 в Центр тревоги поступил звонок, что в Мустамяэ на бульваре Сыпрузе из окна квартиры на седьмом этаже вырывается пламя.

«Прибывшие на место спасатели сразу приступили к эвакуации людей», – рассказал он. В сотрудничество с Муниципальной полицией на месте был организован большой автобус, в котором могли находиться эвакуированные люди пока шли работы по тушению пожара. Ни для кого из эвакуированных организовывать ночлег не понадобилось.

В результате пожара пострадали три человека: одного пострадавшего медики скорой помощи осмотрели на месте, еще двух для проверки состояния здоровья доставили в больницу.

К раннему утру, около пяти часов, пожар был ликвидирован. Причина пожара на данный момент неизвестна и будет установлена в ходе дальнейшего производства.

«Спасибо людям, которые остановились и посигналили. Один мужчина кричал до и во время прибытия спасателей. Думаю, что все проснулись», – написала Светлана и добавила, что это была очень страшная ночь. Светлана проснулась в 3.17 утра, поскольку сигналило много машин. «Спасатели, полиция, скорая помощь – все приехали. Люди кричали и сигналили на машинах. Полиция всех разбудила сиренами», – рассказала Светлана. Она добавила, что люди выбежали из многоквартирного дома. «Спасатели приступили к тушению пожара только после того, как из многоквартирного дома были эвакуированы все люди», — отметила Светлана.

Она добавила, что квартира полностью горела, поскольку пламя было снаружи как с одной, так и с другой стороны многоквартирного дома. «Горела одна квартира, окна были на обе стороны дома. Сейчас квартира полностью сгорела», — сказала Postimees Светлана.

Из окон квартир летели искры и падали на автомобили. «Полицейские хотели, чтобы все уехали с парковочных мест, поскольку искры вылетали, — вспоминает Светлана. – Люди выбегали в том, в чем ложились спать».