Полиция просит помощи в установлении местонахождения 21-летнего Игоря, который 13 августа покинул свой дом в Ласнамяэ и местонахождение которого до сих пор неизвестно.
Вы его видели? В Ласнамяэ пропал 21-летний Игорь
По словам близких, Игорь ушел из дома около 18 часов вечера 13 августа и должен был встретиться с друзьями возле Балтийского вокзала. С тех пор его телефон выключен, и друзья и семья понятия не имеют, где и с кем он может быть. Он не вышел на работу и с тех пор не посещал свои аккаунты в социальных сетях. Из-за состояния здоровья Игорь может быть не в состоянии самостоятельно ориентироваться в городе, и поэтому его жизнь может быть в опасности.
Рост Игоря около 180 см, он среднего телосложения, общается на русском языке. У него длинные светлые волосы, которые он заплетает в косу. Когда он вышел из дома, на нем была черная кожаная куртка, черная футболка с лиловой надписью, черные брюки и черные высокие сапоги. У него есть серьга в левом ухе, в носу и брови. У него небольшая борода. У него был с собой черный рюкзак.
Полиция просит всех, кто видел Игоря после вечера 13 августа, сообщить об этом по номеру 112. Также просят самого Игоря связаться со своими близкими, которые о нем беспокоятся.