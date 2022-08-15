Вы его видели? В Ласнамяэ пропал 21-летний Игорь

По словам близких, Игорь ушел из дома около 18 часов вечера 13 августа и должен был встретиться с друзьями возле Балтийского вокзала. С тех пор его телефон выключен, и друзья и семья понятия не имеют, где и с кем он может быть. Он не вышел на работу и с тех пор не посещал свои аккаунты в социальных сетях. Из-за состояния здоровья Игорь может быть не в состоянии самостоятельно ориентироваться в городе, и поэтому его жизнь может быть в опасности.