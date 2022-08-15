Алексей Навальный отправлен в штрафной изолятор

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии строгого режима №6 (ИК-6) в Мелехово Владимирской области, переведен в штрафной изолятор (ШИЗО). «Меня вызвали из барака на комиссию, где объявили, что на видеозаписях видно: я, находясь на промзоне, регулярно расстегиваю верхнюю пуговицу робы (она просто мне мала на несколько размеров). Это, безусловно, характеризует меня как отъявленного неисправимого злодея. Поэтому принято решение водворить меня в штрафной изолятор», – сообщается в аккаунте Навального в соцсети Facebook в понедельник, 15 августа.

По словам политика, в ШИЗО его отправили пока на трое суток. «Но – радостно добавил и.о. начальника – в середине сентября у меня свидание с родственниками, полагающееся мне раз в четыре месяца. Содержащимся в ШИЗО свидания запрещены, поэтому если я »не пересмотрю свое отношение«, то изолятор станет моей постоянной резиденцией», – добавил Навальный.

На прошлой неделе Алексей Навальный сообщил, что учредил «профсоюз зэков и тюремщиков» под названием «Промзона», чтобы защищать права заключенных и сотрудников колоний. Поначалу администрация ИК-6 восприняла официальное заявление Навального как шутку, но затем объявила создание профсоюза «незаконным» и вынесла оппозиционеру предупреждение.

Дело Навального

Алексей Навальный был отправлен в места лишения свободы после того, как в начале февраля Симоновский районный суд Москвы изменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальное наказание в виде 3,5 года заключения. Формальным поводом стало то, что оппозиционер приходил отмечаться в уголовно-исполнительную комиссию не в назначенные для этого дни, а с августа 2020 года, после того как был отравлен «Новичком» и вывезен для лечения в Германию, вообще перестал появляться у инспектора.

Навальный и его адвокаты уверяли суд, что оппозиционер физически не мог посещать инспектора, так как находился сначала на стационарном, а потом на амбулаторном лечении в немецкой клинике и уведомлял об этом уголовно-исполнительную инспекцию.