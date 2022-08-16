По данным биржи Nord Pool, среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне в среду, 17 августа, вырастет до рекордных 682,05 евро за мегаватт-час.
Вот это цифры: в среду электричество подорожает до невиданных ранее значений
Вот это цифры: в среду электричество подорожает до невиданных ранее значений
По сравнению со вторником, когда среднесуточная биржевая цена на электроэнергию составила 479,02евро, тариф вырастет на 42,3%, свидетельствуют данные Nord Pool.
Максимальный тариф зафиксирован на уровне 4000 евро в период с 18 до 19 часов, а минимальный тариф будет с 15 до 16 часов, когда цена составит 305,72 евро за мегаватт-час.
В Финляндии в среду биржевой тариф на электроэнергию составит 200,11 евро, в Латвии и Литве - 823,98 евро за мегаватт-час.
Предыдущий абсолютный рекорд биржевых цен на электроэнергию в Эстонии был зафиксирован 8 августа, когда цена достигла 500,65 евро за мегаватт-час.
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