Вот это цифры: в среду электричество подорожает до невиданных ранее значений

По сравнению со вторником, когда среднесуточная биржевая цена на электроэнергию составила 479,02евро, тариф вырастет на 42,3%, свидетельствуют данные Nord Pool.

Максимальный тариф зафиксирован на уровне 4000 евро в период с 18 до 19 часов, а минимальный тариф будет с 15 до 16 часов, когда цена составит 305,72 евро за мегаватт-час.

В Финляндии в среду биржевой тариф на электроэнергию составит 200,11 евро, в Латвии и Литве - 823,98 евро за мегаватт-час.