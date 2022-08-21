«Кому могла угрожать опасность?»: жительницу Мустамяэ возмутило поведение охраны на концерте

В четверг, 18 августа, вечером в парке Мянни проходил бесплатный концерт, на котором выступали Биргит Саррап и Отть Лепланд. Посетившая это мероприятие жительница Мустамяэ рассказала в соцсетях, что один инцидент испортил впечатление от прекрасного концерта.

«Несколько маленьких детей размахивали эстонскими флагами и танцевала на площадке перед сценой. Даже пытались исполнить какую-то танцевальную программу. Примерно в это же время мужчина и женщина танцевали у края площадки. Было приятно смотреть на то, как и дети, и взрослые танцуют. Но по обеим сторонам сцены стояли охранники в желтых жилетах, кто его знает, кого или что они там охраняли, но и детей, и взрослых, которые танцевали, погнали к краю площадки – танцевать было запрещено!» – недоумевает она.

По ее словам, после этого взрослая пара вовсе ушла с концерта, а дети вскоре вернулись на площадку и никому не мешали. Автор поста отметила, что накануне концерт был в парке Лёвенру, и там людей даже призывали танцевать.