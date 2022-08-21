Жительница Мустамяэ пожаловалась на поведение охранников на городском концерте. «Очень хотелось бы узнать, какую опасность представляет танцующая пара, что мужчины в желтых жилетах берут на себя право портить другим праздник?» – задалась она вопросом. Управа района сообщила, что речь идет об ошибке работника охранной фирмы.
«Кому могла угрожать опасность?»: жительницу Мустамяэ возмутило поведение охраны на концерте
В четверг, 18 августа, вечером в парке Мянни проходил бесплатный концерт, на котором выступали Биргит Саррап и Отть Лепланд. Посетившая это мероприятие жительница Мустамяэ рассказала в соцсетях, что один инцидент испортил впечатление от прекрасного концерта.
«Несколько маленьких детей размахивали эстонскими флагами и танцевала на площадке перед сценой. Даже пытались исполнить какую-то танцевальную программу. Примерно в это же время мужчина и женщина танцевали у края площадки. Было приятно смотреть на то, как и дети, и взрослые танцуют. Но по обеим сторонам сцены стояли охранники в желтых жилетах, кто его знает, кого или что они там охраняли, но и детей, и взрослых, которые танцевали, погнали к краю площадки – танцевать было запрещено!» – недоумевает она.
По ее словам, после этого взрослая пара вовсе ушла с концерта, а дети вскоре вернулись на площадку и никому не мешали. Автор поста отметила, что накануне концерт был в парке Лёвенру, и там людей даже призывали танцевать.
Горуправа Мустамяэ, комментируя этот инцидент, принесла извинения и заверила, что на концертах, которые они организуют, всегда люди танцуют и это не запрещено. «Этот досадный инцидент произошел исключительно из-за неправильного поведения охранника. К сожалению, к представителям Управы Мустамяэ подошли рассказать об этом только ближе к концу концерта. Приносим искренние извинения и заверяем, что такого на наших концертах раньше никогда не случалось и точно не произойдет в будущем, – заверила горуправа. – На эту тему мы побеседовали с охранной фирмой, которая обслуживала концерт».