В воскресенье около 14:42 в волости Вильянди произошло дорожно-транспортное происшествие: пьяный водитель внедорожника въехал другую машину, затем попытался скрыться с места происшествия, но врезался в дорожное ограждение.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Устроивший аварию пьяный водитель попытался скрыться, но потерял колесо
Устроивший аварию пьяный водитель попытался скрыться, но потерял колесо
По предварительным данным, в воскресенье днем мужчина на внедорожнике Honda CR-V столкнулся с другим автомобилем на 81-м километре шоссе Тарту – Вильянди – Килинги-Нымме, а затем попытался скрыться с места происшествия, однако уехать далеко не удалось, так как он дважды врезался в дорожное ограждение.