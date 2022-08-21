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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Устроивший аварию пьяный водитель попытался скрыться, но потерял колесо

rus.postimees.ee
Устроивший аварию пьяный водитель попытался скрыться, но потерял колесо
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Фото: Kenno Soo / Sakala

В воскресенье около 14:42 в волости Вильянди произошло дорожно-транспортное происшествие: пьяный водитель внедорожника въехал другую машину, затем попытался скрыться с места происшествия, но врезался в дорожное ограждение.

По предварительным данным, в воскресенье днем ​​мужчина на внедорожнике Honda CR-V столкнулся с другим автомобилем на 81-м километре шоссе Тарту – Вильянди – Килинги-Нымме, а затем попытался скрыться с места происшествия, однако уехать далеко не удалось, так как он дважды врезался в дорожное ограждение.

В результате автомобиль потерял колесо и не смог двигаться дальше, полиция задержала водителя.

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