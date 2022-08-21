ГАЛЕРЕЯ ⟩ Устроивший аварию пьяный водитель попытался скрыться, но потерял колесо

По предварительным данным, в воскресенье днем ​​мужчина на внедорожнике Honda CR-V столкнулся с другим автомобилем на 81-м километре шоссе Тарту – Вильянди – Килинги-Нымме, а затем попытался скрыться с места происшествия, однако уехать далеко не удалось, так как он дважды врезался в дорожное ограждение.