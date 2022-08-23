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Показания свидетеля: министр Керсна просила более молодого и симпатичного водителя

Тарво Мадсен
, журналист
Показания свидетеля: министр Керсна просила более молодого и симпатичного водителя
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Майлис Репс. 23.08.2022.
Майлис Репс. 23.08.2022. Фото: Madis Veltman
  • Водитель признался, что его спрашивали о перевозке детей уже во время собеседования
  • По мнению официантки, в ресторане не занимались работой
  • Бывший водитель заявил, что Лийна Керсна наняла для себя шофера помоложе

На состоявшемся во вторник в Харьюском уездном суде заседании по делу Майлис Репс бывший водитель министерства Пеэтер Эйландт и официантка, которая работала в ресторане Mon Repos в день рождения бывшего министра образования, выступали в качестве свидетелей.

Пеэтер Эйландт занял свой пост в Министерстве образования и науки в 2019 году, когда бывший водитель министра Урмас Коовит покинул министерство. Многолетнему сотруднику Спасательного департамента Эйландту, имеющему разрешение на управление автомобилем со спецсигналами, прийти в министерство на собеседование предложил его некогда хороший друг времен Спасательного департамента Тармо Тереп, который является мужем тогдашнего советника министра Марин Тереп.

Эйландт сообщил суду, что его наняли в качестве водителя и административного специалиста, и в его задачи входило возить министра, заниматься машинами, а в остальное время выполнять всякие мелочи. Однако во время собеседования выяснилось, что одной из обязанностей является также перевозка детей.

«Спрашивали, не имею ли я что-нибудь против, если нужно будет возить детей. Я сказал, что нет. У меня самого есть много внуков», – сказал Эйланд. Он признался, что во время работы на Репс ему регулярно приходилось возить детей в школу или детский сад. Также, по его словам, несколько раз он помогал министру ходить по магазинам.

По словам мужчины, рабочие дни и их продолжительность были очень разными – иногда приходилось работать с раннего утра до поздней ночи, иногда было полегче. В зависимости от того, куда нужно были ехать в этот день и на каком мероприятии должен был быть министр.

В качестве одного из случаев в суде рассматривалось то, как в первые дни Эйландту было поручено отвезти министра Репс, советника Тереп, а также троих детей Репс в Тарту на ралли WRC. Бывший водитель рассказал, как возил группу людей в гостиницу Pallas в центре Тарту, а затем на ралли. Сам водитель ночевал в другом месте.

Эйландта также спросили о том, что произошло после того, как Репс ушла в отставку. После этого в Министерство образования и науки ненадолго пришел Яак Ааб, с которым, по словам водителя, работы было меньше и она была организована иначе. В то же время, Ааб жил далеко от города, поэтому каждый день министерской машине приходилось проезжать 70-80 километров только для того, чтобы добраться до работы и домой.

Представитель защиты Репс Пауль Керес попросил водителя оценить, сколько времени ему требовалось каждый день, чтобы возить детей. В ответ тот сказал, что около 20 километров. Затем Керес попросил его оценить, был ли день длиннее с Аабом, который добирался на работу издалека, или с Репс, детей которой нужно было возить на машине.

После Ааба пост министра заняла Лийна Керсна, во время которой был нанят еще один водитель – Раймо Рохт. В то время у Эйландта было меньше работы водителем, и ему приходилось решать больше внутренних административных вопросов. Однажды к нему пришел глава администрации Яако Линдмяэ и сказал, что министр хочет, чтобы ее начал возить новый человек. «Лийна просила, чтобы с ней ездил более молодой и приятный мужчина, а когда он занят, это сможет делать и старик», – сказал Эйландт.

Во второй половине дня для дачи показаний была вызвана бывшая официантка ресторана Mon Repos Людмила, находившаяся на работе в тот вечер, когда, согласно обвинительному заключению, Репс проводила там день рождения на деньги министерства.

Отвечая на вопросы, Людмила оставалась немногословной и призналась, что принимала гостей и обслуживала их, но специально не следила за их действиями и разговорами друг с другом. При этом, она вспомнила, что Репс приехала первой, а еще в помещении имелся отдельный стол, на котором в вазах стояли принесенные имениннице цветы. Кроме того, она выразила мнение, что это не было похоже на рабочие посиделки. «Я думаю, что раз там были приветственные напитки, то это не было связано с работой. Предположительно, такие напитки во время работы не употребляются», – сказал она.

https://www.postimees.ee/7590208

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