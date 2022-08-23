Показания свидетеля: министр Керсна просила более молодого и симпатичного водителя

Эйландта также спросили о том, что произошло после того, как Репс ушла в отставку. После этого в Министерство образования и науки ненадолго пришел Яак Ааб, с которым, по словам водителя, работы было меньше и она была организована иначе. В то же время, Ааб жил далеко от города, поэтому каждый день министерской машине приходилось проезжать 70-80 километров только для того, чтобы добраться до работы и домой.

Представитель защиты Репс Пауль Керес попросил водителя оценить, сколько времени ему требовалось каждый день, чтобы возить детей. В ответ тот сказал, что около 20 километров. Затем Керес попросил его оценить, был ли день длиннее с Аабом, который добирался на работу издалека, или с Репс, детей которой нужно было возить на машине.

После Ааба пост министра заняла Лийна Керсна, во время которой был нанят еще один водитель – Раймо Рохт. В то время у Эйландта было меньше работы водителем, и ему приходилось решать больше внутренних административных вопросов. Однажды к нему пришел глава администрации Яако Линдмяэ и сказал, что министр хочет, чтобы ее начал возить новый человек. «Лийна просила, чтобы с ней ездил более молодой и приятный мужчина, а когда он занят, это сможет делать и старик», – сказал Эйландт.

Во второй половине дня для дачи показаний была вызвана бывшая официантка ресторана Mon Repos Людмила, находившаяся на работе в тот вечер, когда, согласно обвинительному заключению, Репс проводила там день рождения на деньги министерства.

Отвечая на вопросы, Людмила оставалась немногословной и призналась, что принимала гостей и обслуживала их, но специально не следила за их действиями и разговорами друг с другом. При этом, она вспомнила, что Репс приехала первой, а еще в помещении имелся отдельный стол, на котором в вазах стояли принесенные имениннице цветы. Кроме того, она выразила мнение, что это не было похоже на рабочие посиделки. «Я думаю, что раз там были приветственные напитки, то это не было связано с работой. Предположительно, такие напитки во время работы не употребляются», – сказал она.