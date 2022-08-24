Лето принесло много аварий с участием диких животных

В этом году PZU Kindlustus зарегистрировала около 470 столкновений с животными, общий ущерб составляет около 1,3 миллиона евро. В случае наезда на дикое животное ущерб транспортному средству покрывается страхованием каско. Обычно наезд на лося приводит к ущербу в среднем в размере около 10 000 евро. Но всего в 16 случаях покрываемый страховкой ущерб было меньше 1000 евро.

По словам руководителя группы по рассмотрению ущерба транспортных средств PZU Kindlustus Теэта Ярва, пик происшествий с участием животных обычно приходится на осень, поскольку период гона у лосей и оленей приходится на сентябрь-октябрь, а у кабанов на ноябрь-декабрь. «Однако в этом году лето было непростым для лесных обитателей и водителй. В ДТП с мелкими животными машина обычно не получает сильных повреждений, а вот в столкновениях с крупными животными последствия могут быть серьезными, и авария может закончиться трагически и для человека», – сказал Ярв.

Предупреждающие знаки установлены не просто так

«Если в результате столкновения с животным пострадали люди или получила повреждения машина, необходимо немедленно звонить по номеру центра спасения. В других случаях о происшествии следует сообщить в страховую компанию, а если животное ранено или погибло, позвонить на горячую линию Департамента окружающей среды по номеру 1247», – добавил он.

Нужно серьезно относиться к предупреждающим знакам, особенно в темное время суток и при плохой видимости. Стоит притормаживать, если вы едете в местах, где на дорогу могут выбежать животные. Если издалека видно, что животное перебегает дорогу, то нужно притормозить, поскольку за одним животным может последовать еще несколько или даже целое стадо. Разумеется, лобовое стекло и фары автомобиля должны быть чистыми, чтобы дорога и ее окрестности были максимально видны, а шины должны быть в хорошем состоянии.