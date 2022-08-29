Туристический автобус упал с обрыва в провинции Бурса на северо-западе Турции, сообщают турецкие СМИ.
ДТП с туристическим автобусом в Турции: пять человек погибли и почти 40 пострадали
ДТП с туристическим автобусом в Турции: пять человек погибли и почти 40 пострадали
Пять человек погибли, еще 38 получили травмы. Среди жертв – водитель автобуса.
По данным турецких СМИ, экскурсионный автобус направлялся из провинции Кютахья в муниципалитет Муданья в Бурсе. Информации о том, граждане каких стран находились в автобусе, не поступало.
Полиция приступила к расследованию причин автокатастрофы.