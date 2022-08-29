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ДТП с туристическим автобусом в Турции: пять человек погибли и почти 40 пострадали

Интерфакс/BNS
ДТП с туристическим автобусом в Турции: пять человек погибли и почти 40 пострадали
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Турецкая скорая помощь.
Турецкая скорая помощь. Фото: Via Www.imago-images.de

Туристический автобус упал с обрыва в провинции Бурса на северо-западе Турции, сообщают турецкие СМИ.

Пять человек погибли, еще 38 получили травмы. Среди жертв – водитель автобуса.

По данным турецких СМИ, экскурсионный автобус направлялся из провинции Кютахья в муниципалитет Муданья в Бурсе. Информации о том, граждане каких стран находились в автобусе, не поступало.

Полиция приступила к расследованию причин автокатастрофы.

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