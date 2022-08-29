Пн, 29.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Россия сообщила о военных учениях с участием 50 000 солдат

rus.tvnet.lv
Россия сообщила о военных учениях с участием 50 000 солдат
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: Shutterstock

Министерство обороны России в понедельник сообщило, что на этой неделе на военных учениях на востоке Сибири и на Дальнем Востоке, а также в Японском море, примут участие более 50 000 солдат.

В учениях «Восток 2022» будут использованы 5000 единиц оружия и военного оборудования, а также 140 самолетов и 60 военных кораблей и других судов, заявили в министерстве, пишет Rus.TVNET.

Планируется, что учения начнутся в четверг и продлятся до среды следующей недели.

Ключевые слова
Наверх