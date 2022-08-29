Министерство обороны России в понедельник сообщило, что на этой неделе на военных учениях на востоке Сибири и на Дальнем Востоке, а также в Японском море, примут участие более 50 000 солдат.
Россия сообщила о военных учениях с участием 50 000 солдат
Россия сообщила о военных учениях с участием 50 000 солдат
В учениях «Восток 2022» будут использованы 5000 единиц оружия и военного оборудования, а также 140 самолетов и 60 военных кораблей и других судов, заявили в министерстве, пишет Rus.TVNET.
Планируется, что учения начнутся в четверг и продлятся до среды следующей недели.