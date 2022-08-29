Галерея ⟩ В Отепя отметили День независимости Украины

Перед многочисленной публикой выступили прилетевшие из Украины известный украинский эстрадный артист Михаил Грицкан, дуэт «Кристалл» (Мирослава Шевчук и Мишель Коваленко), а также Любовь Лаур и Ирина Соломатина из Ukraina Eesti Selts.

По украинскому обычаю председатель волостного совета Отепя Рейн Пуллеритс и волостной старейшина Яанус Баркала встречали гостей хлебом, салом и водкой.

Дом культуры был украшен в традиционном украинском стиле. Концерт начался с государственного гимна Украины, а потом звучали украинские народные песни и эстрадная музыка.

Концерт завершился выносом в зал большого украинского флага, после чего все желающие смогли посетить выставку «Imeilus Umanimaa», а также насладиться тортом и общением.