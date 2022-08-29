Галерея ⟩ В Отепя отметили День независимости Украины
В Отепя отметили День независимости Украины
Перед многочисленной публикой выступили прилетевшие из Украины известный украинский эстрадный артист Михаил Грицкан, дуэт «Кристалл» (Мирослава Шевчук и Мишель Коваленко), а также Любовь Лаур и Ирина Соломатина из Ukraina Eesti Selts.
По украинскому обычаю председатель волостного совета Отепя Рейн Пуллеритс и волостной старейшина Яанус Баркала встречали гостей хлебом, салом и водкой.
Дом культуры был украшен в традиционном украинском стиле. Концерт начался с государственного гимна Украины, а потом звучали украинские народные песни и эстрадная музыка.
Концерт завершился выносом в зал большого украинского флага, после чего все желающие смогли посетить выставку «Imeilus Umanimaa», а также насладиться тортом и общением.
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