По словам хозяина хутора, медведь игнорирует людей и занимается своими делами в нескольких десятках метров от хутора, по сути, на открытой площадке, сообщает Эстонское охотничье общество на своем сайте.
ВИДЕО ⟩ Посмотрите, как медведь направляется к саду, чтобы полакомиться яблоками
Посмотрите, как медведь направляется к саду, чтобы полакомиться яблоками
Так как это большой медведь, который не боится людей, сельчане не могут ничего поделать с непрошеным гостем, кроме как наблюдать за ним.
«Естественно, наша жизнь и безопасность нарушены, и мы точно не знаем, чего ожидать от косолапого. В любом случае мы осторожны», — сказал хозяин хутора.
Фото медведей получено много
Животное этого года – медведь, и такого количества информации и фотографий о медведях в охотничье общество еще никогда не присылалось. По информации общества, сообщения, что медведь и человек пересеклись, поступают практически ежедневно. Все чаще животные попадают в поселения и на дворы хуторов.
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