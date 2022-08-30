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ВИДЕО ⟩ Посмотрите, как медведь направляется к саду, чтобы полакомиться яблоками

rus.postimees.ee
Посмотрите, как медведь направляется к саду, чтобы полакомиться яблоками
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Olavi Hiiemäe

По словам хозяина хутора, медведь игнорирует людей и занимается своими делами в нескольких десятках метров от хутора, по сути, на открытой площадке, сообщает Эстонское охотничье общество на своем сайте.

Так как это большой медведь, который не боится людей, сельчане не могут ничего поделать с непрошеным гостем, кроме как наблюдать за ним.

«Естественно, наша жизнь и безопасность нарушены, и мы точно не знаем, чего ожидать от косолапого. В любом случае мы осторожны», — сказал хозяин хутора.

Фото медведей получено много

Животное этого года – медведь, и такого количества информации и фотографий о медведях в охотничье общество еще никогда не присылалось. По информации общества, сообщения, что медведь и человек пересеклись, поступают практически ежедневно. Все чаще животные попадают в поселения и на дворы хуторов.

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