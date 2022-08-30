ВИДЕО ⟩ Посмотрите, как медведь направляется к саду, чтобы полакомиться яблоками

Так как это большой медведь, который не боится людей, сельчане не могут ничего поделать с непрошеным гостем, кроме как наблюдать за ним.

«Естественно, наша жизнь и безопасность нарушены, и мы точно не знаем, чего ожидать от косолапого. В любом случае мы осторожны», — сказал хозяин хутора.