Председатель Таллиннского городского собрания Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия) в своем обращении к руководителям Таллиннской системы общественного транспорта просит сделать городской транспорт более доступным для слабовидящих людей.
Осиновский: общественный транспорт мог бы стать более доступным для слабовидящих
По словам Осиновского, члены Таллиннской палаты людей с ограниченными возможностями обратили его внимание на то, что слепым и слабовидящим трудно пользоваться общественным транспортом, так как там часто отсутствует голосовое сопровождение.
«Цифры, указывающие на маршрут автобуса, троллейбуса или трамвая, плохо видны слабовидящим на информационных табло, расположенных на остановках или в транспортных средствах, поэтому человеку с особыми потребностями трудно или даже невозможно определить, в какое общественное транспортное средство садиться и где выходить в нужный момент», – описал проблему Осиновский.
Председатель Таллинского горсобрания предлагает решить вопрос с помощью голосовых объявлений на остановках или в общественном транспорте. «Насколько мне известно, такая система уже работает в некоторых транспортных средствах», – заявил он.
Политик просит гендиректора АО «Таллиннский городской транспорт» Кайдо Падара и руководителя Таллиннского Департамента транспорта Андреса Харьо оценить, считают ли они возможным создание аналогичной системы для всех общественных транспортных средств, и какой размер инвестиций нужен, чтобы реализовать такой проект.