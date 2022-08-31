Осиновский: общественный транспорт мог бы стать более доступным для слабовидящих

По словам Осиновского, члены Таллиннской палаты людей с ограниченными возможностями обратили его внимание на то, что слепым и слабовидящим трудно пользоваться общественным транспортом, так как там часто отсутствует голосовое сопровождение.

«Цифры, указывающие на маршрут автобуса, троллейбуса или трамвая, плохо видны слабовидящим на информационных табло, расположенных на остановках или в транспортных средствах, поэтому человеку с особыми потребностями трудно или даже невозможно определить, в какое общественное транспортное средство садиться и где выходить в нужный момент», – описал проблему Осиновский.

Председатель Таллинского горсобрания предлагает решить вопрос с помощью голосовых объявлений на остановках или в общественном транспорте. «Насколько мне известно, такая система уже работает в некоторых транспортных средствах», – заявил он.