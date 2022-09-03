На мировых рынках упали цены на бензин: ждать ли изменений в Эстонии?

Если в начале года литр 95-го бензина на эстонских заправках стоил менее 1,6 евро, то вчера, как и на прошлой неделе, на рекламных столбах крупных заправок цена составляла 1,899 евро за литр. В то время как цены в Латвии и Литве за неделю немного снизились, в Эстонии цены непреклонно стабильны, хотя цены на нефть и нефтепродукты на мировых рынках за последнюю неделю резко упали.