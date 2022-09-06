В понедельник полиция начала расследование дела об очередном случае мошенничества. Злоумышленники выманили у доверчивой жительницы Раплмаа десятки тысяч евро.
Мошенники помогли желавшей разбогатеть жительнице Эстонии расстаться с 35 000 евро
Мошенники помогли желавшей разбогатеть жительнице Эстонии расстаться с 35 000 евро
В течение лета женщине три раза поступили звонки от говоривших по-русски мужчин, которые предложили возможность заработать, вложив деньги в криптовалюту.
На телефон и компьютер женщины было установлено программное обеспечение Anydesk. На разных сайтах на имя жертвы были созданы учетные записи, куда впоследствии осуществлялись денежные переводы с банковских счетов женщины.
Злоумышленники неоднократно обещали вернуть деньги, но до сих пор этого не сделали.
Жертва мошенников оценила сумму причиненного ущерба в 35 000 евро.
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