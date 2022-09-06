Мошенники помогли желавшей разбогатеть жительнице Эстонии расстаться с 35 000 евро

В течение лета женщине три раза поступили звонки от говоривших по-русски мужчин, которые предложили возможность заработать, вложив деньги в криптовалюту.

На телефон и компьютер женщины было установлено программное обеспечение Anydesk. На разных сайтах на имя жертвы были созданы учетные записи, куда впоследствии осуществлялись денежные переводы с банковских счетов женщины.

Злоумышленники неоднократно обещали вернуть деньги, но до сих пор этого не сделали.