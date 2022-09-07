Генштаб ВСУ подтвердил обстрел российских баз в Крыму

В публикации на сайте новостного агентства «Укринформ» это подтвердили Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Михаил Забродский.

«Убедительным примером правильности такого подхода в этом году являются успешные усилия Вооруженных Сил Украины по переносу боевых действий на оккупированную в настоящее время территорию Автономной Республики Крым. Речь идет о серии успешных ракетных ударов по авиабазам противника, в первую очередь – по аэродрому Саки».

9 августа в Крыму в Новофедоровке на базе российской военной авиации «Саки» произошло несколько взрывов. Оттуда российские самолеты вылетали бомбить Херсонскую, Николаевскую и Запорожскую области.

Позднее украинская сторона сообщила, что на полуострове уничтожено девять вражеских самолетов.