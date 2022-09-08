В Пярнумаа столкнулись два грузовика

В 12.21 в центр тревоги поступило сообщение о ДТП на 177,5 км шоссе Таллинн-Пярну-Икла в деревне Пену.

«В результате столкновения один из грузовиков перевернулся и в топливном баке возникла течь», - передал BNS пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны. Спасатели занимаются ликвидацией загрязнения.

Насколько известно, никто не пострадал.

Движение в районе аварии перекрыто. Полиция регулирует движение и просит водителей быть внимательными в этом районе и следовать указаниям полицейских. Полиция занимается выяснением подробностей аварии.