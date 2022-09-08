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ЕЦБ решил поднять базовые процентные ставки на 75 базисных пунктов

BNS
ЕЦБ решил поднять базовые процентные ставки на 75 базисных пунктов
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лава Европейского центрального банка Кристин Лагард.
лава Европейского центрального банка Кристин Лагард. Фото: KAI PFAFFENBACH

Европейский центробанк (ЕЦБ) решил на прошедшем в четверг заседании совета по денежно-кредитной политике поднять три основные процентные ставки на 75 базисных пунктов.

Совет решил с 14 сентября поднять процентную ставку по основным операциям рефинансирования до 1,25 процента, базовую процентную ставку по кредитам до 1,50 процента и ставку по депозитам до 0,75 процента, сообщил ЕЦБ.

По сообщению совета, этот шаг ускорит переход с нынешнего крайне поддерживающего уровня базовых процентных ставок на уровень, гарантирующий своевременное возвращение инфляции к 2 процентам — то есть установленной ЕЦБ цели в среднепродолжительной перспективе.

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