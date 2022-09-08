Европейский центробанк (ЕЦБ) решил на прошедшем в четверг заседании совета по денежно-кредитной политике поднять три основные процентные ставки на 75 базисных пунктов.
ЕЦБ решил поднять базовые процентные ставки на 75 базисных пунктов
ЕЦБ решил поднять базовые процентные ставки на 75 базисных пунктов
Совет решил с 14 сентября поднять процентную ставку по основным операциям рефинансирования до 1,25 процента, базовую процентную ставку по кредитам до 1,50 процента и ставку по депозитам до 0,75 процента, сообщил ЕЦБ.
По сообщению совета, этот шаг ускорит переход с нынешнего крайне поддерживающего уровня базовых процентных ставок на уровень, гарантирующий своевременное возвращение инфляции к 2 процентам — то есть установленной ЕЦБ цели в среднепродолжительной перспективе.
Ключевые слова