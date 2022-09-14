«Новости в 7» за 14 сентября: готовимся к отопительному сезону, рекрутинговый день Кассы по безработице и новая сцена Русского театра

Сегодня в выпуске:

- Отопительный сезон все ближе. Как к нему следует готовиться и о каких истинах в сфере противопожарной безопасности нельзя забывать?

- Касса по безработице провела День приема на работу, где соискатели могли напрямую встретиться с работодателями. В каких отраслях нехватка рабочих рук ощущается больше всего?

- Короткие новости: подорожают ли продукты питания, кому не выплатили пенсии и кого приглашают на вакцинацию от гриппа.

- Кто то из великих сказал, если хотите помочь театру, идите не в актрисы, а в зрители. Ну а наша съемочная группа, побывав в его стенах, узнала о том, как Русский театр открыл новую ультрамодную сцену и планирует ли менять название.

- Международная панорама: на сколько могут вырасти цены на курятину, дефицит чего возник в Швеции и кто стал новым хедлайнером рекламной кампании авиаперевозчика Emirates.

- Как известно, бег продлевает жизнь, а беготня — укорачивает. Наш корреспондент решил лично проверить народную мудрость и поучаствовал в забеге, что прошел в минувшие выходные.