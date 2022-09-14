Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 14 сентября: готовимся к отопительному сезону, рекрутинговый день Кассы по безработице и новая сцена Русского театра
Сегодня в выпуске:
- Отопительный сезон все ближе. Как к нему следует готовиться и о каких истинах в сфере противопожарной безопасности нельзя забывать?
- Касса по безработице провела День приема на работу, где соискатели могли напрямую встретиться с работодателями. В каких отраслях нехватка рабочих рук ощущается больше всего?
- Короткие новости: подорожают ли продукты питания, кому не выплатили пенсии и кого приглашают на вакцинацию от гриппа.
- Кто то из великих сказал, если хотите помочь театру, идите не в актрисы, а в зрители. Ну а наша съемочная группа, побывав в его стенах, узнала о том, как Русский театр открыл новую ультрамодную сцену и планирует ли менять название.
- Международная панорама: на сколько могут вырасти цены на курятину, дефицит чего возник в Швеции и кто стал новым хедлайнером рекламной кампании авиаперевозчика Emirates.
- Как известно, бег продлевает жизнь, а беготня — укорачивает. Наш корреспондент решил лично проверить народную мудрость и поучаствовал в забеге, что прошел в минувшие выходные.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 14 сентября.