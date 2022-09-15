Министерство ищет жилье для беженцев. Каким требованиям оно должно соответствовать?

Требования и ожидания в отношении объектов размещения

– Должен быть заключен договор аренды. При необходимости министерство может направить проект договора аренды на эстонском, русском и украинском языках. Военный беженец может зарегистрироваться в регистре народонаселения в органе местного самоуправления по месту жительства, предоставив договор аренды.

– Рекомендуемая продолжительность договора аренды должна быть не менее 6 месяцев, но также возможно заключение более коротких договоров по соглашению сторон.

– Помимо спальных мест предлагаемая в аренду площадь должна предусматривать возможность самостоятельного приготовления пищи (может быть общая кухня с плитой, холодильником, посудой). Важно указать точные имеющиеся условия, в том числе, если кухня используется для нескольких человек/комнат. Если услуги питания предлагаются отдельно, то какова дневная стоимость.

– По возможности предоставьте информацию о вариантах стирки (есть ли возможность стирать на месте или это, например, отдельная услуга).

– Указать, есть ли в помещении умывальники и туалет. Если они общие, укажите, для кого и для скольких людей они предназначены.

– Требуется информация о том, допускается ли проживание с домашними животными и гарантирован ли доступ для лиц с ограниченными физическими возможностями.

– Требуется четко указать ожидаемую сумму арендной платы и основу ее расчета, в том числе:

включает ли арендная плата коммунальные расходы или нет, и как они рассчитываются в последнем случае

цена за койко-место или комнату;

есть ли отличия в размещении детей по сравнению со взрослыми;

указать размер жилой площади (м2) и площадь общих комнат (например, кухни, прачечной и так далее), и для скольких комнат они будут использоваться.

Предложения выше рыночной цены просьба не отправлять.

Источник: Министерство социальных дел