Министерство социальных дел разослало в объекты размещения обращение с призывом принять к себе украинских военных беженцев вне туристического сезона.
Министерство ищет жилье для беженцев. Каким требованиям оно должно соответствовать?
«Через Министерство социальных дел мы можем предоставить информацию о возможном жилье украинским военным беженцам, которые заинтересованы в его аренде, – говорится в письме, подписанном руководителем проекта долгосрочного проживания Тоомасом Йыгева. – Договор об аренде заключается между объектом размещения как арендодателем и беженцем как арендатором, и стороны подписывают договор аренды. Это обычный договор аренды, на основании которого арендатор или военный беженец оплачивает арендную плату и коммунальные расходы. Хотим подчеркнуть, что государство не является третьей стороной при заключении договора аренды и не принимает непосредственного участия в оплате расходов».
В то же время государство предлагает финансирование с целью поддержки заключения договоров. На основании Закона о предоставлении иностранцам международной защиты расходы на заключение единовременного договора найма жилого помещения будут компенсированы в размере до шести прожиточных минимумов на одну семью военных беженцев.
Прожиточный минимум составляет 200 евро, то есть максимальная сумма расходов может составлять до 1200 евро, из которых 50 евро считаются муниципальными расходами на производство. За счет этого можно, например, совершить предоплату арендодателю, оплатить задаток, оговоренный в договоре, сделать мелкие внутренние работы и так далее. Порядок использования денег определяется соответствующим самоуправлением, поэтому если вы заинтересованы, пожалуйста, свяжитесь с местным самоуправлением для получения более подробной информации.
Параллельно также проходит тендер Департамента социального страхования, в ходе которого изыскиваются возможности временного (краткосрочного) проживания, финансируемого государством.
Требования и ожидания в отношении объектов размещения
– Должен быть заключен договор аренды. При необходимости министерство может направить проект договора аренды на эстонском, русском и украинском языках. Военный беженец может зарегистрироваться в регистре народонаселения в органе местного самоуправления по месту жительства, предоставив договор аренды.
– Рекомендуемая продолжительность договора аренды должна быть не менее 6 месяцев, но также возможно заключение более коротких договоров по соглашению сторон.
– Помимо спальных мест предлагаемая в аренду площадь должна предусматривать возможность самостоятельного приготовления пищи (может быть общая кухня с плитой, холодильником, посудой). Важно указать точные имеющиеся условия, в том числе, если кухня используется для нескольких человек/комнат. Если услуги питания предлагаются отдельно, то какова дневная стоимость.
– По возможности предоставьте информацию о вариантах стирки (есть ли возможность стирать на месте или это, например, отдельная услуга).
– Указать, есть ли в помещении умывальники и туалет. Если они общие, укажите, для кого и для скольких людей они предназначены.
– Требуется информация о том, допускается ли проживание с домашними животными и гарантирован ли доступ для лиц с ограниченными физическими возможностями.
– Требуется четко указать ожидаемую сумму арендной платы и основу ее расчета, в том числе:
- включает ли арендная плата коммунальные расходы или нет, и как они рассчитываются в последнем случае
- цена за койко-место или комнату;
- есть ли отличия в размещении детей по сравнению со взрослыми;
- указать размер жилой площади (м2) и площадь общих комнат (например, кухни, прачечной и так далее), и для скольких комнат они будут использоваться.
Предложения выше рыночной цены просьба не отправлять.
Источник: Министерство социальных дел