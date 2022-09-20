В последние недели активно муссируются слухи о том, что чемпион мира 2019 года по автогонкам Отть Тянак, несмотря на действующий договор, может сменить работодателя. Сейчас финские СМИ пишут о том, что и Hyundai может прекратить сотрудничество с нашим спортсменом.
Что будет с Тянаком? Между Hyundai и нашим гонщиком пробежала черная кошка
А именно, издание MTV пишет о том, что исполняющий обязанности руководителя команды Hyundai Жюльен Монсе публично высказался о том, что они могут преждевременно расторгнуть долгосрочный договор с Тянаком.
Хотя такой шаг в отношении одного из самых быстрых гонщиков чемпионата мира на первый взгляд не выглядит логичным, речь идет о долгой истории. Дело в том, что Тянак в этом году неоднократно критиковал как руководство командой, так и техническое состояние машин.
Наиболее резкие высказывания последовали от Тянака и после победы на греческом ралли.
«Да, мы сумели в известный промежуток времени улучшить автомобили, но я по-прежнему вижу множество сфер, где их можно улучшить, - прокомментировал наш гонщик. – Это может быть хорошая машина – если бы нам посчастливилось наладить работу. Но до сих пор этот процесс был медленным».
Финское издание полагает, что черная кошка, пробежавшая между Тянаком и руководством Hyundai может стать причиной того, что команда больше не хочет видеть спортсмена в своих рядах и готова отказаться от сотрудничества с чемпионом мира.
В любом случае, опытные журналисты, десятилетиями специализирующиеся на гонках, связывают будущее Оття Тянака с М-спортом или «Тойотой».