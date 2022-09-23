Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 23 сентября: внезапный сбор резервистов, считаем деньги смолоду и урок верховой езды на ипподроме
Сегодня в выпуске:
- Эстония надежно защищена, а сборы резервистов не являются реакцией на мобилизацию в России. О чем еще сообщили на брифинге в Министерстве обороны?
- Короткие новости: о чем предупредила Кая Каллас, подробности учений «Okas-2022» и что за выставка открылась в стенах центра фотоискусства Fotografiska.
- Любят ли деньги счет и как правильно распоряжаться сбережениями, узнала наш корреспондент, посетив День финансовой грамотности, что прошел в банке Эстонии.
- Действительно ли пони бегают по кругу, и идет ли лошадь к пустой торбе, лично проверяла наш корреспондент, посетившая Таллиннский ипподром.
- Новости со всего света: какой бизнес запретят в Латвии и решение официального Берлина о российских мобилизованных.
- Один легендарный дизайнер как-то сказал: когда на тебе хороший пиджак, все остальное приложится. Так ли это, и в чем разница между стилем и модой, мы узнали, заглянув на "Парад мод", прошедший в одном из столичных торговых центров.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 23 сентября.