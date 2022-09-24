Недавно завершился ремонт детского сада Hellik в Роосна-Аллику, и в субботу утром с помощью родителей и общины сад переехал из дома культуры обратно в отремонтированное родное здание, сообщает Järva Teataja.
Детский сад в Роосна-Аллику возвращается в отремонтированное здание
Ожидается, что переезд будет завершен в эти выходные, чтобы семья детского сада могла работать в отремонтированном здании уже с начала следующей недели.
«У Роосна-Аллику очень благосклонная община», — сказала директор детского сада Карит Коллер, а также добавила, что несколько человек: как родители, так и другие члены общины, были готовы помочь, когда к ним обратились, а также был найден необходимый для переезда транспорт.
Коллер напомнила, что зимой, до начала работ, с помощью общины они переехали во временное здание.
В ходе капитального ремонта была повышена энергоэффективность здания, то есть утеплен фасад и установлена новая, утепленная кровля. Здание получило новый внешний вид. Среди основных работ была построена надлежащая вентиляция, заменена электропроводка и трубы отопления. Также были выполнены некоторые работы по внутренней отделке, стены покрашены свежей краской и установлены новые двери.