Детский сад в Роосна-Аллику возвращается в отремонтированное здание

Ожидается, что переезд будет завершен в эти выходные, чтобы семья детского сада могла работать в отремонтированном здании уже с начала следующей недели.

«У Роосна-Аллику очень благосклонная община», — сказала директор детского сада Карит Коллер, а также добавила, что несколько человек: как родители, так и другие члены общины, были готовы помочь, когда к ним обратились, а также был найден необходимый для переезда транспорт.

Коллер напомнила, что зимой, до начала работ, с помощью общины они переехали во временное здание.