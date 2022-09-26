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Стрельба в школе Ижевска: 13 человек погибли, из них семеро детей. Что известно

BBC News Русская служба
Стрельба в школе Ижевска: 13 человек погибли, из них семеро детей. Что известно
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BBC
Стрельба в школе Ижевска.
Стрельба в школе Ижевска. Фото: Postimees

Число жертв стрельбы в школе №88 Ижевска выросло до 13. «По предварительным данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе шестеро взрослых, а также семеро несовершеннолетних, ранено 14 детей и 7 взрослых», - сообщил Следственный комитет России.

Стрелявший покончил с собой, сообщили в МВД. «В настоящее время полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой», - заявили в пресс-службе ведомства.

Следственный комитет подтвердил, что нападавший совершил самоубийство. «Он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не имелось», - заявили в СКР.

Стрельба в школе Ижевска.

Stringer

Немного позже СКР заявил, что личность напавшего на школу в Ижевске установлена - это выпускник этого учебного заведения Артем Казанцев, 1988 года рождения. Следователи проводят обыск по месту его жительства, «изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение».

«Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии», - говорится в сообщении СКР.

Сообщения о стрельбе в школе №88 на Пушкинской улице в Ижевске появились утром в понедельник в российских телеграм-каналах.

Стрельба началась во время урока - мужчина в чёрном костюме ворвался в школу, застрелил двух охранников, а затем открыл стрельбу по детям и учителям.

«Один охранник был убит непосредственно при входе. Второй охранник тоже был убит», - рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

По его словам, охрану в школе «обеспечивал ЧОП в соответствии с заключенным договором».

По информации Бречалова, мужчина, устроивший стрельбу, находился на учете в психоневрологическом диспансере.

Состояние пострадавших оценивается как среднее и тяжелое, сказал глава Удмуртии.

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что нападавший «не стоял на учете в Росгвардии как владелец оружия».

Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем телеграм-канале, что человек, устроивший стрельбу в школе в Ижевске, был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.

Стрельба в школе Ижевска.

Stringer

«Сотрудниками полиции с места происшествия изъято две единицы огнестрельного оружия ограниченного поражения со спиленными номерами, переделанные под стрельбу боевыми патронами и около 200 патронов калибра 9х18 мм. Откуда он взял оружие - будет теперь выяснять следствие», - написал Хинштейн.

Он также подтвердил, что стрелявший состоял на учете в ПНД, и уточнил его диагноз: шизофрения.

В Удмуртии объявлен трехдневный траур по погибшим.

Стрельба в школе Ижевска.

Stringer

BBC
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