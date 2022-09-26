Число жертв стрельбы в школе №88 Ижевска выросло до 13. «По предварительным данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе шестеро взрослых, а также семеро несовершеннолетних, ранено 14 детей и 7 взрослых», - сообщил Следственный комитет России.
Стрельба в школе Ижевска: 13 человек погибли, из них семеро детей. Что известно
Стрелявший покончил с собой, сообщили в МВД. «В настоящее время полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой», - заявили в пресс-службе ведомства.
Следственный комитет подтвердил, что нападавший совершил самоубийство. «Он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не имелось», - заявили в СКР.
Стрельба в школе Ижевска.
Stringer
Немного позже СКР заявил, что личность напавшего на школу в Ижевске установлена - это выпускник этого учебного заведения Артем Казанцев, 1988 года рождения. Следователи проводят обыск по месту его жительства, «изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение».
«Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии», - говорится в сообщении СКР.
Сообщения о стрельбе в школе №88 на Пушкинской улице в Ижевске появились утром в понедельник в российских телеграм-каналах.
Стрельба началась во время урока - мужчина в чёрном костюме ворвался в школу, застрелил двух охранников, а затем открыл стрельбу по детям и учителям.
«Один охранник был убит непосредственно при входе. Второй охранник тоже был убит», - рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.
По его словам, охрану в школе «обеспечивал ЧОП в соответствии с заключенным договором».
По информации Бречалова, мужчина, устроивший стрельбу, находился на учете в психоневрологическом диспансере.
Состояние пострадавших оценивается как среднее и тяжелое, сказал глава Удмуртии.
6 человек погибли,20 пострадали. Ижевск,школа #88 pic.twitter.com/HQvCF552Zw— Aysel Sayyakh (@AyselSayyakh) September 26, 2022
Представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что нападавший «не стоял на учете в Росгвардии как владелец оружия».
Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем телеграм-канале, что человек, устроивший стрельбу в школе в Ижевске, был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.
Стрельба в школе Ижевска.
Stringer
«Сотрудниками полиции с места происшествия изъято две единицы огнестрельного оружия ограниченного поражения со спиленными номерами, переделанные под стрельбу боевыми патронами и около 200 патронов калибра 9х18 мм. Откуда он взял оружие - будет теперь выяснять следствие», - написал Хинштейн.
Он также подтвердил, что стрелявший состоял на учете в ПНД, и уточнил его диагноз: шизофрения.
В Удмуртии объявлен трехдневный траур по погибшим.
Стрельба в школе Ижевска.
Stringer