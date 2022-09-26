Стрельба в школе Ижевска: 13 человек погибли, из них семеро детей. Что известно

Немного позже СКР заявил, что личность напавшего на школу в Ижевске установлена - это выпускник этого учебного заведения Артем Казанцев, 1988 года рождения. Следователи проводят обыск по месту его жительства, «изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение».

«Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии», - говорится в сообщении СКР.

Сообщения о стрельбе в школе №88 на Пушкинской улице в Ижевске появились утром в понедельник в российских телеграм-каналах.

Стрельба началась во время урока - мужчина в чёрном костюме ворвался в школу, застрелил двух охранников, а затем открыл стрельбу по детям и учителям.

«Один охранник был убит непосредственно при входе. Второй охранник тоже был убит», - рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

По его словам, охрану в школе «обеспечивал ЧОП в соответствии с заключенным договором».

По информации Бречалова, мужчина, устроивший стрельбу, находился на учете в психоневрологическом диспансере.

Состояние пострадавших оценивается как среднее и тяжелое, сказал глава Удмуртии.