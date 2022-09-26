Биржевая цена на электроэнергию во вторник в Эстонии упадет в сравнении с понедельником на 24,5 процента, до 18,9 цента за киловатт-час.
Электричество в Эстонии подешевеет
Электричество в Эстонии подешевеет
Рано утром, с трех до пяти утра электричество будет стоить менее 1,3 цента. Пиковая цена в 21,5 цента будет с 15 до 16 часов. Практически такой же дорогой электроэнергия будет с 19 до 20 часов.
В Финляндии электричество завтра будет стоить 14,2 цента, а в Латвии и Литве — 31,7 цента.
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