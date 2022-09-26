«Нах*** нам Херсон, умирать за него не собираюсь»: протесты, поджоги военкоматов и хаос с призывом. Как идет мобилизация в России

Мария представляла песенный коллектив, переехавший из Донецка. Сама она вернулась в родной город только с утра: накануне вместе со своей подругой женщина отвезла 30-летнего сына в Казахстан. Волновались за границу и время ожидания на ней – в чатах обещали многочасовое ожидание, а Марии нужно было обязательно вернуться к митингу. В ее обязанности входило участие в его организации 22 сентября, и она сказалась приболевшей, твердо пообещав включиться в подготовку утром на следующий день.

«Спецоперация – не мое дело и не мое решение»

Против ожидания, границу прошли за пару часов. На другой стороне она пересадила сына в такси, перекрестила и отправила в ближайший город. По плану, который спешно разработали близкие друзья семьи, он должен прожить там пару месяцев и «посмотреть, как будут развиваться события».

Подруга Марии сняла ему квартиру – за месяц до этого она сама ездила в Казахстан и завела карту местного банка. Работа мужчины не предполагает удаленного режима, но мать пообещала дальше передавать ему деньги с оказиями. Будет ли дальше возможность передавать наличные физически, непонятно, но Мария уверена, что как-нибудь выкрутится.

«Новая газеты» писала, что, по данным ФСБ, из России за выходные выехало больше 240 тысяч потенциально мобилизуемых.

«Спецоперация – не мое дело и не мое решение, – женщина в разговоре с Би-би-си ни разу не произносит слово "война". – Если так решили власти, что я могу тут сделать? Я не занимаюсь политикой, понимаете, у меня культура, куль-ту-ра! Мероприятия, концерты, мне какую инструкцию дают – так я и работаю, я двадцать лет на этом месте».

Она перескакивает на рассказ о помощи ветеранам, о том, что в их городе «свято чтят традиции» и напористо спрашивает «что в этом плохого?!» Про военные действия говорить она отказывается наотрез, как и обсуждать свое личное отношение к войне.

На вопрос «почему вы отправили сына в Казахстан?», она после паузы отвечает вопросом: «У вас дети есть? Девочки, мальчики? Девочки? Ну вы не поймете».

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