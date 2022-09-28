Министр обороны Ханно Певкур сказал в среду, комментируя новость о британских подразделениях, что важно подчеркнуть, что союзники по-прежнему присутствуют в Эстонии и Эстония вместе с Соединенным Королевством продолжает работу над долгосрочным решением и над осуществлением решений, принятых на мадридском саммите НАТО.
Певкур: в Эстонии никогда прежде не было столько огневой силы союзников
«На последнем саммите НАТО союзники заняли четкую позицию, что следует укрепить восточный фланг НАТО, в том числе оборону Эстонии. Это прежде всего означает назначение Великобританией дополнительной бригады для Эстонии, создание эстонско-британской дивизионной структуры на базе бригады и обновление региональных оборонных планов НАТО, в том числе планов по обороне Эстонии», – сказал Певкур.
По словам министра, цель Эстонии – увеличить след союзников в Эстонии. «Сегодня в Тапа продолжает службу основной контингент боевой группы союзников под командованием британцев, то есть около 900 человек с дополнительной тяжелой техникой. На месте также находятся французское и датское подразделения. Кроме того, в этом месяце датчане доставили в Эстонию боевые танки Leopard. В Эмари продолжается миссия ПВО стран Балтии, которую сейчас осуществляют истребители ВВС Германии. То есть мы уже можем сказать, что в Эстонии никогда прежде не было столько огневой силы союзников», – сказал Певкур.
«Но, разумеется, мы заинтересованы в том, чтобы след союзников увеличивался еще скорее, поэтому мы наряду с выполнением крупномасштабных планов НАТО продолжаем также двусторонние переговоры с различными союзниками, чтобы гарантировать эстоноземельцам уверенность в том, что Эстония защищена», – добавил Певкур.