Певкур: в Эстонии никогда прежде не было столько огневой силы союзников

«На последнем саммите НАТО союзники заняли четкую позицию, что следует укрепить восточный фланг НАТО, в том числе оборону Эстонии. Это прежде всего означает назначение Великобританией дополнительной бригады для Эстонии, создание эстонско-британской дивизионной структуры на базе бригады и обновление региональных оборонных планов НАТО, в том числе планов по обороне Эстонии», – сказал Певкур.

По словам министра, цель Эстонии – увеличить след союзников в Эстонии. «Сегодня в Тапа продолжает службу основной контингент боевой группы союзников под командованием британцев, то есть около 900 человек с дополнительной тяжелой техникой. На месте также находятся французское и датское подразделения. Кроме того, в этом месяце датчане доставили в Эстонию боевые танки Leopard. В Эмари продолжается миссия ПВО стран Балтии, которую сейчас осуществляют истребители ВВС Германии. То есть мы уже можем сказать, что в Эстонии никогда прежде не было столько огневой силы союзников», – сказал Певкур.