ЕС предложил уже восьмой пакет санкций против РФ. Он будет включать в себя новые запреты на импорт российских продуктов и на экспорт технологий и услуг из ЕС.
Евросоюз предложил восьмой пакет санкций против России
Европейцам запретят возглавлять российские компании. Кроме того, страны «большой семерки» решили ввести потолок цен на российскую нефть, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.
Russia has escalated the invasion of Ukraine to a new level.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 28, 2022
And we are determined to make the Kremlin pay the price for this further escalation.
Today, we are proposing a new package of biting sanctions against Russia ↓
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«Россия вывела свое вторжение в Украину на новый уровень, – приводит слова фон дер Ляйен корреспондент DW. – Фальшивые референдумы, организованные на оккупированных Россией территориях, являются незаконной попыткой захвата земель и силового изменения международных границ. Мобилизация и угроза Путина применить ядерное оружие – это дальнейшие шаги на пути эскалации. Мы не приемлем ни бутафорских референдумов, ни какой-либо аннексии украинских территорий. И мы полны решимости заставить Кремль заплатить за эту эскалацию».