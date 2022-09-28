Евросоюз предложил восьмой пакет санкций против России

Европейцам запретят возглавлять российские компании. Кроме того, страны «большой семерки» решили ввести потолок цен на российскую нефть, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

«Россия вывела свое вторжение в Украину на новый уровень, – приводит слова фон дер Ляйен корреспондент DW. – Фальшивые референдумы, организованные на оккупированных Россией территориях, являются незаконной попыткой захвата земель и силового изменения международных границ. Мобилизация и угроза Путина применить ядерное оружие – это дальнейшие шаги на пути эскалации. Мы не приемлем ни бутафорских референдумов, ни какой-либо аннексии украинских территорий. И мы полны решимости заставить Кремль заплатить за эту эскалацию».