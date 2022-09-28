Ср, 28.09.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Евросоюз предложил восьмой пакет санкций против России

Deutsche Welle
Евросоюз предложил восьмой пакет санкций против России
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель.
Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель. Фото: Stephanie Lecocq

ЕС предложил уже восьмой пакет санкций против РФ. Он будет включать в себя новые запреты на импорт российских продуктов и на экспорт технологий и услуг из ЕС.

Европейцам запретят возглавлять российские компании. Кроме того, страны «большой семерки» решили ввести потолок цен на российскую нефть, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

«Россия вывела свое вторжение в Украину на новый уровень, – приводит слова фон дер Ляйен корреспондент DW. – Фальшивые референдумы, организованные на оккупированных Россией территориях, являются незаконной попыткой захвата земель и силового изменения международных границ. Мобилизация и угроза Путина применить ядерное оружие – это дальнейшие шаги на пути эскалации. Мы не приемлем ни бутафорских референдумов, ни какой-либо аннексии украинских территорий. И мы полны решимости заставить Кремль заплатить за эту эскалацию».

Ключевые слова
Наверх