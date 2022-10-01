В воскресенье будет облачно с прояснениями

По данным агенства окружающей среды, ночью будет переменная облачность, местами пройдут дожди. Вероятность дождя выше в западной Эстонии. Во многих местах образуется туман. Преобладающий северный ветер 1-7, на островах 4-9, порывы до 12 м/с. Утром ветер немного усилится. Температура 4-9, на побережье до 12 градусов.

На Чудском озере преобладает северный ветер 2-8 м/с, утром порывы до 11 м/с. Высота волн 0,3-0,9 метра. Местами ожидается небольшой дождь и туман, в остальном видимость хорошая. Температура 9-12 градусов.

В воскресенье погода будет облачной с прояснениями, во многих местах пойдет дождь. Ветер северный и северо-западный 5-11 м/с, на побережье и в Восточной Эстонии порывы до 14 м/с. Вечером ветер также поворнет на запад вглубь суши и постепенно ослабевает. Температура 11-15 градусов.