Президент Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сегодня, что Турция не ратифицирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО, пока эти две страны не выполнят свои обещания Анкаре.
Эрдоган пригрозил наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
«Пока обещания, данные нашей стране, не будут выполнены, мы будем оставаться твердыми по нашей принципиальной позиции», – сказал Эрдоган в своем выступлении перед парламентом.
«Мы будем внимательно следить за тем, выполнены ли обещания, данные Швецией и Финляндией, или нет, и окончательное решение, конечно же, находится в руках нашего прекрасного парламента», – добавил он.
Нападение России на Украину в феврале вынудило Финляндию и Швецию отказаться от своей давней политики нейтралитета и подать заявку на вступление в НАТО.
Хотя страны надеялись на быстрое присоединение, возражения Турции задержали процесс.
Эрдоган обвиняет обе страны в предоставлении убежища курдским повстанцам, особенно членам Рабочей партии Курдистана (РПК), воюющей против Турции, и в содействии «терроризму».
В июне было достигнуто трехстороннее соглашение, которое предусматривало экстрадицию и обмен информацией и открыло путь для официального приглашения двух стран в альянс.
На данный момент 28 из 30 стран-членов НАТО ратифицировали членство Финляндии и Швеции. Только Венгрия и Турция не направили просьбу о присоединении в парламент для ратификации.
Делая значительную уступку Анкаре, Швеция объявила вчера, что разрешит возобновить военный экспорт в Турцию, который был приостановлен в 2019 году после военной операции Анкары на северо-востоке Сирии.