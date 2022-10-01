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Эрдоган пригрозил наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

AFP/BNS rus.postimees.ee
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Эрдоган пригрозил наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
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Реджеп Тайип Эрдоган.
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: ADEM ALTAN/AFP/Scanpix

Президент Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сегодня, что Турция не ратифицирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО, пока эти две страны не выполнят свои обещания Анкаре.

«Пока обещания, данные нашей стране, не будут выполнены, мы будем оставаться твердыми по нашей принципиальной позиции», – сказал Эрдоган в своем выступлении перед парламентом.

«Мы будем внимательно следить за тем, выполнены ли обещания, данные Швецией и Финляндией, или нет, и окончательное решение, конечно же, находится в руках нашего прекрасного парламента», – добавил он.

Нападение России на Украину в феврале вынудило Финляндию и Швецию отказаться от своей давней политики нейтралитета и подать заявку на вступление в НАТО.

Хотя страны надеялись на быстрое присоединение, возражения Турции задержали процесс.

Эрдоган обвиняет обе страны в предоставлении убежища курдским повстанцам, особенно членам Рабочей партии Курдистана (РПК), воюющей против Турции, и в содействии «терроризму».

В июне было достигнуто трехстороннее соглашение, которое предусматривало экстрадицию и обмен информацией и открыло путь для официального приглашения двух стран в альянс.

На данный момент 28 из 30 стран-членов НАТО ратифицировали членство Финляндии и Швеции. Только Венгрия и Турция не направили просьбу о присоединении в парламент для ратификации.

Делая значительную уступку Анкаре, Швеция объявила вчера, что разрешит возобновить военный экспорт в Турцию, который был приостановлен в 2019 году после военной операции Анкары на северо-востоке Сирии.

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