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Санкции действуют: падение российской экономики ускоряется

Эркки Эрилайд
, журналист
Санкции действуют: падение российской экономики ускоряется
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Россия останется не только без западных денег, но и без технологий. Например, уже пришлось смириться с тем, что в России больше не будут производиться автомобили с ABS.
Россия останется не только без западных денег, но и без технологий. Например, уже пришлось смириться с тем, что в России больше не будут производиться автомобили с ABS. Фото: Глеб Столяров
  • Доходы российского бюджета сократились на 10%, а расходы выросли на 20%
  • Падение цен на нефть и вступление в силу запрета ЕС на экспорт приведут к сокращению доходов
  • Импорт технологий сокращается, поэтому конкурентоспособность российских отраслей снижается

Перспективы российской экономики резко ухудшились еще до вступления в силу санкций в отношении нефти и нефтепродуктов. Первым признаком отката стало быстрое сокращение бюджетных поступлений в августе. Причина этого – падение доходов государства от экспорта энергоносителей. Санкции, введенные Западом, отказ от поставок российской нефти и практически прекратившийся экспорт газа в Европу впервые должным образом отразились на доходах России. Если за первые семь месяцев этого года профицит бюджета России составлял почти 500 миллиардов рублей, то в августе совокупный профицит снизился до 137 миллиардов рублей. По оценке аналитиков, это указывает на большой бюджетный дефицит в августе.

«В августе поступления в бюджет в годовом сравнении снизились на 10 процентов. Однако общие расходы за первые восемь месяцев текущего года выросли на 20 процентов, а военные – на 50– 70 процентов», – описал ситуацию главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

Cнижение шаг за шагом

По его словам, спад российской экономики во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил четыре процента, но из-за сильного первого квартала сокращение ВВП в первой половине этого года составило только 0,25 процента. «Однако падение во второй половине года будет сильнее, – прогнозирует Мертсина. – Чем дольше будут действовать санкции, тем больший ущерб они будут наносить экономике России и ее производственному потенциалу, не говоря уже о ее конкурентоспособности.

Объем производства промышленной продукции начал снижаться с апреля. Рост заработной платы по-прежнему остается сильным в номинальном выражении, но реальная зарплата с поправкой на инфляцию с апреля сильно снизилась. Вместе с ней упали объемы розничных продаж и ослабло чувство уверенности потребителей. Импорт товаров в страну сокращается. Особенно сильно, по словам Мертсина, упал импорт технологий.

«Несмотря на это, во втором квартале цены на строительство квартир и на жилую недвижимость продолжили расти, – сказал Мертсина. – Если в Москве и России в целом их рост замедлился незначительно, то в Санкт-Петербурге замедление роста цен на недвижимость было более резким: с 26 процентов в первом квартале до менее шести процентов во втором».

Планы России провалились

Очередной удар по российскому экспорту даст эмбарго Европейского союза на перевозку сырой нефти судами, которое вступит в силу с декабря, и вступающее в силу с начала февраля эмбарго на нефтепродукты. «В то же время это может подтолкнуть цены на нефть, что смягчит негативный эффект от снижения экспорта», – добавил Мертсина.

Сейчас цены на нефть колеблются на довоенном уровне, поскольку мировой спрос на нефть упал в июле до 1,1 миллиона баррелей в день. Хотя в июле он обычно повышается.

Падение спроса обусловлено снижением потребления в Китае и Индии, которые и сейчас являются одними из крупнейших покупателей российской нефти, а также в Индонезии, странах Европы и Саудовской Аравии. Так, 19 сентября цена барреля нефти марки Brent упала до 88 долларов.

Российский эталонный сорт нефти Urals подешевел до 68 долларов, что показывает, насколько мало сейчас на рынке ценится нефть восточного соседа.

Цена на природный газ в сентябре тоже упала, поскольку ЕС выдвинул программу реформирования энергетического рынка. Хотя цена на газ в ближайшей перспективе и сохранится на высоком уровне, цены фьючерсов указывают на ее снижение в будущем. Goldman Sachs прогнозирует значительное падение цен на природный газ в следующем году.

Фото: ПМ

Ухудшается незаметно

Уровень безработицы в России, начиная с 2020 года, когда он составил 6,4 процента, неуклонно снижался и на начало июля этого года составил 3,9 процента. Это последние открытые данные Росстата. Взрывного роста уровня безработицы не произошло, как это в марте прогнозировали многие российские и зарубежные экономисты. Тем не менее все больше людей становятся не безработными, а работающими частично – в связи с санкциями и уходом с российского рынка западных компаний растет неполная занятость населения. «Российский рынок труда реагирует на кризисы не так, как европейский, но сильные экономические потрясения сказываются и на нем тоже», – отметил Мертсина.

Инфляция, подскочившая до пикового значения в апреле (17,8 процента), постепенно снижалась, но в августе она все еще составляла 14,3 процента. При этом Центральный банк Российской Федерации снизил ключевую ставку с мартовских 20 процентов до восьми, а это ниже, чем непосредственно перед началом войны – в феврале она составляла 9,5 процента. По словам Мертсина, снижение процентных ставок призвано оживить экономику, хотя инфляция все еще высока.

По оценке стратега приватного банковского обслуживания SEB Пеэтера Коппеля, состояние российской экономики в краткосрочной перспективе оказалось немного лучше ожидаемого. Все недооценили инерцию российской экономики и некоторую запасливость российского бизнеса, что позволило работать и после ввода санкций.

«Кроме того, почти сразу финансовые власти купировали банковскую панику, приняли еще ряд мер, не допустив обвального шокового спада в экономике», – поясняет экономический географ, профессор МГУ Наталья Зубаревич. Почти сразу в России были приняты меры, направленные на менее доходные группы населения: проиндексированы пенсии, повышен прожиточный минимум, увеличен минимальный размер оплаты труда на 10 процентов. И хотя реальные доходы населения падали, это было не очень заметно и особенно никого не беспокоило. Сейчас уже идет структурное изменение потребления, но и это не одномоментный процесс.

Сверхприбылям не бывать

По оценке Банка Финляндии, времена, когда Россия зарабатывала на энергоносителях сверхприбыли, миновали. «Поступающие в бюджет доходы от нефти сейчас примерно такие же, как и год назад. Однако расходы растут, поэтому уже пару месяцев бюджет России находится в минусе, а дефицит сохранится до конца года, – передала радиовещательная компания Yle слова советника Банка Финляндии Лауры Соланко. – Снижение покупательной способности выражается в сокращении потребления, из-за чего государство недополучает налог с оборота, налог на предпринимательскую деятельность и подоходный налог». Тот факт, что Россия практически прекратила экспорт газа в Европу, тоже снижает ее доходы.

«Восточный сосед использует газ в качестве оружия для разрушения европейского единства. Он может себе это позволить, потому что доля газа в экспортной выручке страны невелика, – пояснила Соланко. – Если ситуация не изменится, более драматическими последствия окажутся для самого Газпрома, экспорт газа которого до сих пор преимущественно был ориентирован на ЕС».

Запад в своем технологическом развитии уйдет далеко вперед

В далекой перспективе российскую экономику ничего хорошего не ждет. Правительство, конечно, может попытаться стимулировать экономику инвестициями, но в условиях ограниченного экспорта древесины, нефти, газа, химических продуктов и металлов одними инвестициями экономику не вытянуть.

«Невозможно быстро найти замену ушедшим экспортным партнерам», – заявил Коппель. С зарубежным оборудованием ситуация складывается тоже далеко не лучшая. Отсутствие запчастей и нарушение времени поставок уже приводит к торможению производственного цикла.

Агентство Bloomberg приводит несколько сценариев развития российской экономики. Согласно среднеоптимистическому прогнозу, Россия сможет вернуться к уровню 2021 года через 5-6 лет. Однако не все измеряется уровнем ВВП. «Россия будет большая Северная Корея – более богатая и образованная, чем ее младший брат, но вместе с тем без перспектив развития, если не сменится власть, – предполагает ученый-экономист Сергей Гуриев. – Это будет стагнирующая, отрезанная от всего мира экономика».

Понятно, что при отсутствии оригинального западного оборудования российские предприятия уже начинают переходить на машины и оборудование из «дружественных стран». «Однако доступ к последнему слову техники отрезан, поэтому технологически Россия будет отставать от Запада на два поколения», – прогнозирует Коппель.

Возникает также вопрос: если нефть и газ в прежних объемах больше экспортировать нельзя, то что станет с инфраструктурой, необходимой для их добычи? Если на какое-то время законсервировать шахту, что само по себе очень дорого, то потом при желании вновь запустить ее придется практически заново бурить скважину. «Есть предположения, что при худшем сценарии через некоторое время они даже не смогут удовлетворить внутренний спрос», – сказал Коппель.

Население РФ также может не рассчитывать, что излишки газа станут доступны жителям отдаленных районов. «Не стоит и надеяться, что Газпром проведет газ в города и деревни, которые до сих пор не газифицированы. Это дорогостоящие работы, на которые ранее Газпром тратил значительную часть своей валютной выручки, закупая в том числе и западное оборудование», – предупреждает Зубаревич.

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