Санкции действуют: падение российской экономики ускоряется

Инфляция, подскочившая до пикового значения в апреле (17,8 процента), постепенно снижалась, но в августе она все еще составляла 14,3 процента. При этом Центральный банк Российской Федерации снизил ключевую ставку с мартовских 20 процентов до восьми, а это ниже, чем непосредственно перед началом войны – в феврале она составляла 9,5 процента. По словам Мертсина, снижение процентных ставок призвано оживить экономику, хотя инфляция все еще высока.
По оценке стратега приватного банковского обслуживания SEB Пеэтера Коппеля, состояние российской экономики в краткосрочной перспективе оказалось немного лучше ожидаемого. Все недооценили инерцию российской экономики и некоторую запасливость российского бизнеса, что позволило работать и после ввода санкций.
«Кроме того, почти сразу финансовые власти купировали банковскую панику, приняли еще ряд мер, не допустив обвального шокового спада в экономике», – поясняет экономический географ, профессор МГУ Наталья Зубаревич. Почти сразу в России были приняты меры, направленные на менее доходные группы населения: проиндексированы пенсии, повышен прожиточный минимум, увеличен минимальный размер оплаты труда на 10 процентов. И хотя реальные доходы населения падали, это было не очень заметно и особенно никого не беспокоило. Сейчас уже идет структурное изменение потребления, но и это не одномоментный процесс.
Сверхприбылям не бывать
По оценке Банка Финляндии, времена, когда Россия зарабатывала на энергоносителях сверхприбыли, миновали. «Поступающие в бюджет доходы от нефти сейчас примерно такие же, как и год назад. Однако расходы растут, поэтому уже пару месяцев бюджет России находится в минусе, а дефицит сохранится до конца года, – передала радиовещательная компания Yle слова советника Банка Финляндии Лауры Соланко. – Снижение покупательной способности выражается в сокращении потребления, из-за чего государство недополучает налог с оборота, налог на предпринимательскую деятельность и подоходный налог». Тот факт, что Россия практически прекратила экспорт газа в Европу, тоже снижает ее доходы.