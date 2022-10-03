Санкции действуют: падение российской экономики ускоряется

Планы России провалились

Очередной удар по российскому экспорту даст эмбарго Европейского союза на перевозку сырой нефти судами, которое вступит в силу с декабря, и вступающее в силу с начала февраля эмбарго на нефтепродукты. «В то же время это может подтолкнуть цены на нефть, что смягчит негативный эффект от снижения экспорта», – добавил Мертсина.

Сейчас цены на нефть колеблются на довоенном уровне, поскольку мировой спрос на нефть упал в июле до 1,1 миллиона баррелей в день. Хотя в июле он обычно повышается.

Падение спроса обусловлено снижением потребления в Китае и Индии, которые и сейчас являются одними из крупнейших покупателей российской нефти, а также в Индонезии, странах Европы и Саудовской Аравии. Так, 19 сентября цена барреля нефти марки Brent упала до 88 долларов.

Российский эталонный сорт нефти Urals подешевел до 68 долларов, что показывает, насколько мало сейчас на рынке ценится нефть восточного соседа.

Цена на природный газ в сентябре тоже упала, поскольку ЕС выдвинул программу реформирования энергетического рынка. Хотя цена на газ в ближайшей перспективе и сохранится на высоком уровне, цены фьючерсов указывают на ее снижение в будущем. Goldman Sachs прогнозирует значительное падение цен на природный газ в следующем году.

Фото: ПМ

Ухудшается незаметно