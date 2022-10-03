Каллас: государство работает в нескольких направлениях для обеспечения энергетической безопасности

«Россия использует энергию как оружие и делает все, чтобы мы изменили наши решения относительно поддержки Украины и пошли по другому пути. Мы не можем быть настолько наивными, чтобы попасть в эту ловушку. Это означает, конечно, что мы должны подготовиться», – сказала премьер-министр.

Каллас отметила, что государство работает в нескольких разных направлениях для обеспечения энергетической безопасности Эстонии: обеспечение безопасности поставок, диверсификация источников энергии, переход на зеленую энергию. Для обеспечения безопасности кабелей EstLing и Balticconnector Эстония поддерживает тесную связь с другими странами Балтийского моря. Пока никаких необычных действий в зоне ответственности Эстонии выявлено не было.

«Нельзя забывать, что помимо обычной войны идет гибридная война, где ищут и стараются эксплуатировать слабые места во всех сферах», – сказала премьер-министр.

Она отметила, что обеспечение безопасности Эстонии находится в приоритете государственного бюджета, представленного на прошлой неделе в Рийгикогу, где расходы на оборону впервые превысят один миллиард евро.

«Наши шаги по укреплению гособороны важны и для наших союзников по НАТО. Они показывают, что мы очень серьезно относимся к гособороне. Это необходимое условие для того, чтобы союзники в равной степени серьезно способствовали укреплению потенциала сдерживания и обороны восточного крыла НАТО, решение о котором было принято в Мадриде», – заявила Каллас.